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24 марта, 09:49

В Кремле оценили ноу-хау Медведева со сталинскими телеграммами

Пресс-секретарь президента Песков назвал телеграммы Сталина возможностью почерпнуть "бесценный опыт"

Обращение к телеграммам Иосифа Сталина, адресованным директорам оборонных предприятий в годы Великой Отечественной войны, — это хорошая практика, позволяющая перенять бесценный опыт. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт", сказал представитель Кремля.

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Напомним, что ранее Дмитрий Медведев провёл совещание с директорами военных заводов, где зачитал им телеграмму Иосифа Сталина 1941 года по поводу исполнения декадных обязательств. В документе, в частности, говорилось о том, что "нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков", а представители оборонки "в далёком тылу прохлаждались и бездельничали".

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Марина Калегина
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