В Кремле оценили ноу-хау Медведева со сталинскими телеграммами

Обращение к телеграммам Иосифа Сталина, адресованным директорам оборонных предприятий в годы Великой Отечественной войны, — это хорошая практика, позволяющая перенять бесценный опыт. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Обращаться надо к любому опыту. Тогда было очень сложное время, была Великая Отечественная война. Поэтому, конечно, это бесценный опыт", — сказал представитель Кремля.

Напомним, что ранее Дмитрий Медведев провёл совещание с директорами военных заводов, где зачитал им телеграмму Иосифа Сталина 1941 года по поводу исполнения декадных обязательств. В документе, в частности, говорилось о том, что "нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков", а представители оборонки "в далёком тылу прохлаждались и бездельничали".