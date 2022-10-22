Зачем Сталин создал Госкомитет обороны и спецслужбу Смерш Оглавление Переиграть Гитлера экономически Защита гражданских Борьба с диверсантами и паникёрами Как работал при Иосифе Сталине прообраз Координационного совета (КС), который только что возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, и в чём отличие новой организации от старой. 10789 10789 И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов, А.С. Щербаков, А.М. Василевский и К.К. Рокоссовский за разработкой плана окружения армии Паулюса в Сталинграде. Финогенов К.И. 1948 г. Коллаж © LIFE. Фото © ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина"

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин объявил о создании Координационного совета (КС), которым будет руководить Михаил Мишустин. Новый орган призван координировать обеспечение российских войск в районе СВО и будет контролировать цепочки поставок вооружения, логистику и монтажно-строительные работы. КС не имеет политических функций и контроля над финансами страны, но и военное положение пока объявлено только в нескольких регионах России.

Со времён Великой Отечественной войны Россия впервые столкнулась с такой серьёзной угрозой. Но тогда мелочиться не стали: уже на восьмой день войны постановлением ЦК ВКП(б) № 136 был создан чрезвычайный орган управления — Государственный комитет обороны (ГКО), который обладал всей широтой полномочий военной, политической и хозяйственной власти. Все документы, которые выходили из комитета, имели силу закона и были обязательны к исполнению для всех коммунистов, военных, гражданских и хозяйственников любого ранга.

Переиграть Гитлера экономически

Государственный комитет обороны (ГКО). Фото © mccvu.ru

Главной задачей ГКО было перевести экономику страны на военные рельсы, преодолеть растерянность на местах и собрать страну в один железный кулак. Председателем ГКО стал Иосиф Сталин, его правой рукой — нарком внутренних дел Лаврентий Берия. В комитет вошли Молотов (он был назначен заместителем Сталина), Ворошилов, Маленков, а позже Булганин, Вознесенский, Каганович и Микоян. И если в начале войны большую часть решений принимал лично Сталин и его решения часто оформлялись задним числом как коллегиальные, то со временем ГКО стал реальным органом коллективного руководства страной в чрезвычайной ситуации.

Ему подчинялись ЦК партии, Верховный Совет, Совет народных комиссаров и Оперативное бюро, которое курировало различные комитеты: по эвакуации, по трофеям, Транспортный комитет и Особый комитет по репарациям. Командование Красной армии осуществлялось через Генеральный штаб и Ставку главнокомандующего — Иосифа Сталина. Сам Сталин спал по четыре-пять часов, остальные были вынуждены ему соответствовать.

Чтобы взаимодействовать с территориями, в 60 самых крупных городах СССР были созданы городские комитеты обороны, которые дублировали структуру ГКО. В каждом был председатель (секретарь горкома или обкома), зам (председатель горсовета), командующий округом или фронтом, член Военсовета и представитель НКВД.

Работа была проделана огромная. Оперативное бюро контролировало всю промышленность — от чёрной металлургии до энергетики и транспорта — и отвечало за снабжение армии. Комитет по эвакуации сумел в рекордные сроки вывезти из западных областей СССР работников, учреждения и заводы и развернуть производство на новом месте, наладить его снабжение и вывоз продукции. Гражданское население вывозило специальное Управление по эвакуации, входившее в Особый комитет. За логистику отвечали Транспортный комитет и Комитет по разгрузке железных дорог.

Сборка орудий в одном из цехов артиллерийского завода. Фото © Российский государственный архив кинофотодокументов

Кроме того, появился институт уполномоченных — чиновников и военных с мандатами от Комитета обороны, которые должны были выполнять определённые задачи, часто невыполнимые. Они отчитывались непосредственно перед Комитетом обороны, а их приказы должны были беспрекословно выполнять все военные и гражданские лица.

Например, перед будущим советским академиком Василием Емельяновым, который стал уполномоченным ГКО на одном из уральских военных заводов, была поставлена задача перевыполнить план производства танковых корпусов. При вручении мандата ему так и сказали: "За выполнение плана отвечает директор завода. Ваша задача — добиться его перевыполнения". Как правило, это удавалось: никому не хотелось провалить задание. Однажды нарком Устинов доложил Сталину о производстве 9997 винтовок вместо 10 000. Иосиф Виссарионович ответил кратко: "Если в следующий раз не будет десяти тысяч, наркома Устинова тоже не будет". Всего за годы существования ГКО было издано более 6000 документов (шесть в день), две трети из которых касались снабжения армии, финансовых и экономических вопросов.

ГКО стал механизмом, через который Сталин не просто руководил страной в сложнейший для неё период, но и делал это лучше и быстрее, чем это происходило у противника. В конце концов, победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Побеждал тот, кто имел больше ресурсов, мог произвести лучшее оружие и быстрее мобилизовать народ. Ничего подобного ГКО в Германии (да и вообще в Европе) создано не было. А в самом конце войны, помимо всего прочего, в ГКО появился ещё один комитет — Специальный. Он занимался разработкой ядерного оружия и созданием новой отрасли производства — атомной.

Защита гражданских

Преподаватель противовоздушной обороны Советского района во время объяснения правил использования дегазационного прибора ВДП2 группе защиты дома №6 по Трёхпрудному переулку в дни Великой Отечественной войны. Фото © ТАСС / Вадим Ковригин

Но экономика и снабжение отнюдь не всё, чем занимался ГКО в тылу. В его ведении находилась организация противовоздушной обороны, борьба с диверсантами и саботажниками, паникёрами.

Уже 2 июля 1941 года Совнарком издал постановление, по которому в противовоздушной обороне должны были участвовать жители городов: мужчины с 16 до 60 лет, женщины с 18 до 50 лет. Как это происходило, можно понять на примере Москвы. В первые недели войны Местная противовоздушная оборона (МПВО) была реорганизована, в неё вошло больше 11 тысяч человек, переведённых на казарменное положение. Первый полк занимался восстановлением разрушенных бомбёжкой домов, второй восстанавливал дороги и мосты, третий — водопровод и канализацию, четвёртый — подстанции и ЛЭП. Отдельные батальоны занимались газовым хозяйством и теплосетями. Была реорганизована пожарная охрана. В ней появились взводы и роты, был создан пятитысячный полк пожарных из московской молодёжи.

В первые дни войны были подготовлены все бомбоубежища и началось строительство новых. В метрополитене создали специальную службу, которая готовила для принятия людей действующие ветки и строящиеся линии. К началу немецких бомбардировок Москвы 22 июля 1941 года проблема с укрытиями была решена. Кроме них в городе открыли 1029 газоубежищ — на всякий случай.

Вся Москва покрылась плакатами, разъясняющими порядок действия при сигналах воздушной тревоги. Бойцы МПВО помогали маскировать объекты и строили ложные цели в Подмосковье: нефтебазы, элеваторы. Всего на ложные цели немецкими лётчиками было сброшено 697 фугасов, 2520 зажигательных бомб и 150 осветительных.

Налёты нацистской авиации показали хорошую организацию ПВО, систем оповещения и действий пожарных служб. Во время первого налёта к городу прорвалось 30 бомбардировщиков, сбросивших 73 фугаса и 5000 зажигательных бомб, возникло 198 пожаров, которые были сразу ликвидированы. Во время второго налёта возникло 107 пожаров, было разрушено 13 предприятий и 15 жилых домов. Бойцы МПВО оперативно оказывались на месте бомбёжек, разгребали завалы, вытаскивали раненых и погибших и устраняли повреждения.

Когда мужчины из МПВО уходили на фронт, их место занимали женщины. Точно такая же система была создана и в других городах, включая те, что попали в оккупацию, например Смоленск и Киев. Но это лишь один пример управления ГКО. А ведь ещё были партизанское движение, организация противохимической защиты населения и армии и многие другие задачи.

Борьба с диверсантами и паникёрами

Начальник Главного управления контрразведки Смерш Виктор Семёнович Абакумов. Фото © Фотохроника ТАСС

Значительный блок документов ГКО был посвящён государственной безопасности, ведь в комитет стекались данные НКВД, госбезопасности и Главного управления контрразведки НКО Смерш.

Уже в июле 1941 года для борьбы с преступлениями внутри страны был создан единый Наркомат внутренних дел во главе с Берией. Началась беспощадная борьба с паникёрами, трусами, дезертирами. Были созданы органы военной цензуры. Первыми были наказаны генерал Павлов и его офицеры, которые своими неумелыми действиями способствовали продвижению врага вглубь страны. Для оперативного реагирования ГКО дал право Особому совещанию при НКВД выносить решения по особо опасным преступлениям вплоть до расстрела.

В воинских частях были созданы особые отделы, способные разрабатывать контрразведывательные операции, анализировать поступающую информацию и совместно с гражданской властью бороться со шпионами, диверсантами и коллаборантами. Оперативные уполномоченные особисты должны были подчиняться не только своему командованию, но и командирам полков и комдивам.

С начала войны и по октябрь 1941 года было задержано 657 384 человека, которые сбежали с передовой или отстали от своих частей. После проверки было арестовано 28 878 человек, остальные были отправлены на фронт. Из арестованных оказалось 9000 дезертиров, 1671 самострельщик, 3987 провокаторов, 2643 труса и паникёра, 2621 изменник. Остальные были шпионами и диверсантами. Кроме разведки и контрразведки ГКО занимался вопросами эвакуации оборонных предприятий и уничтожением имущества, остававшегося на оккупированных территориях.

В 1943 году благодаря ГКО появились новые структуры: НКГБ СССР, который был выделен из структуры НКВД, и знаменитый Смерш (Смерть шпионам). Причём последнему тут же пришлось столкнуться с иностранной агентурой на Украине, на Северном Кавказе и в Прибалтике. Начальник Смерша Абакумов подчинялся непосредственно наркому обороны Сталину.

Кстати, благодаря Смершу Сталину стало известно об отсутствии должного обеспечения боевых операций в 33-й армии и издевательствах над отдельными командирами командующего генерал-полковника Гордова. Проверка показала, что непосредственный командир Гордова — командующий Западным фронтом Соколовский — для получения дополнительных войск и боеприпасов в докладах завышал силы противника. Он расходовал больше боеприпасов, но при этом не обеспечивал необходимым подчинённых и нёс значительные потери. Соколовского сняли, а Гордову вынесли строгое предупреждение.

Государственный комитет обороны был расформирован 4 сентября 1945 года сразу после завершения Второй мировой войны и капитуляции Японии. В условиях войны он выполнил свои функции на отлично. Это произошло во многом благодаря гибкости руководства, которое всё время реформировало ГКО под решение конкретных задач. Так же действует и Владимир Путин.

Фото © histrf.ru Почему на базе ГКО была создана спецслужба Смерш? 0 Этого требовало военное время Эта структура была временной и выполняла специальные задачи Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик