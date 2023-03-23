Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 марта, 15:46

Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина от 1941 года

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провёл заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружений. Видеофрагмент совещания политик выложил в своём телеграм-канале. На нём Медведев потребовал от оборонки восполнять то, что не было сделано, и зачитал телеграмму Иосифа Сталина на аналогичную тему.

Фрагмент совещания Медведева с директорами военных предприятий. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далёком тылу прохлаждались и бездельничали", гласил текст телеграммы от 1941 года.

По словам Медведева, "идеальным не бывает никакое производство", но обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств.

"Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого рода обращений были весьма впечатляющими, а если их не было, сами понимаете, что происходило", — обратился к участникам совещания Медведев.

Медведев пообещал "салют из "Калибров" немецкому танковому заводу на Украине

Медведев пообещал "салют из "Калибров" немецкому танковому заводу на Украине

Напомним, что в феврале зампред Совета безопасности побывал на Омском заводе транспортного машиностроения и заявил о планах производства и модернизации тысяч танков. А в январе он провёл заседание рабочей группы при Военно-промышленной комиссии по контролю за производством наиболее востребованных образцов оружия и военной техники на заводе "Калашников" в Ижевске. В ходе заседания Медведев разочаровал противников России, заявив, что у страны достаточно вооружений.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Армия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров