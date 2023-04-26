7 правил гигиены, про которые все упорно забывают, а они так важны для здоровья

Если хотите быть здоровыми, важно не только следить за собой, правильно питаться и минимально привлекать в жизнь спорт, но и соблюдать правила гигиены, чтобы уберечь себя от рисков подхватить какую-нибудь заразу. И если основные мы усвоили ещё с детства: мыть руки, чистить зубы, переобуваться, приходя с улицы, то есть и забытые правила, которые столь же важны. О чём в гигиене все упорно забывают?

1. Чистить серёжки и пирсинг

О каких правилах гигиены все забывают? Фото © Freepik / kroshka-nastya

Те, кому приходилось сталкиваться с проколами, прекрасно помнят, как тщательно за свежими ранками следили в период заживления. Регулярно вынимали украшения, чтобы почтить его, промывали и само место прокола. Так почему потом, когда всё зажило, большинство забывают об этой процедуре? Частички кожи, грязь, пот и кожный жир всё так же скапливаются под украшением. Стоит регулярно снимать и чистить их и заживший прокол.

2. Скрабировать кожу на ногах

Вот лично вы не забываете ухаживать за своими пяточками? Проводя каждый день много времени в обуви качество кожи портится, может появиться неприятный запах, сухость и даже трещинки. Чтобы этого избежать, следует не лениться и мыть ноги не реже одного раза в день, коротко подстригать ногти, насухо вытирать область между пальцев и скрабировать мягким средством стопы раз или два в неделю.

3. Слишком часто принимаете горячий душ

Давно уже доказано, что слишком частые походы в душ только вредят здоровью. Особенно, если вы любитель устроить в ванной настоящую баню и постоять часик-другой под кипятком. Не стоит забывать, что на нашей коже живут бактерии и микробы, которые, с одной стороны, помогают не пропускать вирусы в организм, а с другой — загрязняют кожу "следами". Так что не видитесь на уловки маркетологов и принимайте душ с прохладной водой несколько раз в неделю, а в остальное время ограничивайтесь быстрыми сессиями.

4. Забываете про пилинг головы

Привычки, опасные для здоровья, которые есть у всех. Фото © Freepik

Многие люди считают пилинг кожи головы пустой тратой времени и денег. Перхоти же нет, зачем тогда его делать? Но такая мысль в корне неверна. Эта процедура на регулярной основе является ключом к более здоровым волосам, их быстрому росту и предотвращает риск возникновения той самой перхоти. Особенно пилинг важен тем, кто часто использует средства для укладки, сухой шампунь или масла.

5. Не обрабатываете пупок

Та же история, что и с проколами и серёжками, — большинство людей просто забывают про его существование, поэтому и не стремятся как-то за пупком ухаживать. И очень зря! Это отличное местечко на теле, где не только быстро собирается грязь, но и стремительно плодятся бактерии. Так что лучше не забывать и внимательно очищать пупок хотя бы раз в неделю.

6. Не закрываете крышку унитаза

Если вы не закрываете крышку унитаза перед смывом, то можете столкнуться с неприятным эффектом — "разлетающимися" микробами, которые осядут на все поверхности вокруг, включая и вас. Это одна из привычек, которые опасны для жизни.

7. Не уделяете особое внимание ногтям

Какие правила гигиены необходимо ввести в жизнь, чтобы быть здоровым. Фото © Freepik / valuavitaly