7 правил гигиены, про которые все упорно забывают, а они так важны для здоровья
Мы все знаем, что нужно мыть руки, приходя домой с улицы, и переодеваться, собираясь лечь в кровать. Но есть и другие правила, которыми пренебрегают, хотя они столь же важны для нашего здоровья.
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Если хотите быть здоровыми, важно не только следить за собой, правильно питаться и минимально привлекать в жизнь спорт, но и соблюдать правила гигиены, чтобы уберечь себя от рисков подхватить какую-нибудь заразу. И если основные мы усвоили ещё с детства: мыть руки, чистить зубы, переобуваться, приходя с улицы, то есть и забытые правила, которые столь же важны. О чём в гигиене все упорно забывают?
1. Чистить серёжки и пирсинг
О каких правилах гигиены все забывают? Фото © Freepik / kroshka-nastya
Те, кому приходилось сталкиваться с проколами, прекрасно помнят, как тщательно за свежими ранками следили в период заживления. Регулярно вынимали украшения, чтобы почтить его, промывали и само место прокола. Так почему потом, когда всё зажило, большинство забывают об этой процедуре? Частички кожи, грязь, пот и кожный жир всё так же скапливаются под украшением. Стоит регулярно снимать и чистить их и заживший прокол.
2. Скрабировать кожу на ногах
Вот лично вы не забываете ухаживать за своими пяточками? Проводя каждый день много времени в обуви качество кожи портится, может появиться неприятный запах, сухость и даже трещинки. Чтобы этого избежать, следует не лениться и мыть ноги не реже одного раза в день, коротко подстригать ногти, насухо вытирать область между пальцев и скрабировать мягким средством стопы раз или два в неделю.
3. Слишком часто принимаете горячий душ
Давно уже доказано, что слишком частые походы в душ только вредят здоровью. Особенно, если вы любитель устроить в ванной настоящую баню и постоять часик-другой под кипятком. Не стоит забывать, что на нашей коже живут бактерии и микробы, которые, с одной стороны, помогают не пропускать вирусы в организм, а с другой — загрязняют кожу "следами". Так что не видитесь на уловки маркетологов и принимайте душ с прохладной водой несколько раз в неделю, а в остальное время ограничивайтесь быстрыми сессиями.
4. Забываете про пилинг головы
Привычки, опасные для здоровья, которые есть у всех. Фото © Freepik
Многие люди считают пилинг кожи головы пустой тратой времени и денег. Перхоти же нет, зачем тогда его делать? Но такая мысль в корне неверна. Эта процедура на регулярной основе является ключом к более здоровым волосам, их быстрому росту и предотвращает риск возникновения той самой перхоти. Особенно пилинг важен тем, кто часто использует средства для укладки, сухой шампунь или масла.
5. Не обрабатываете пупок
Та же история, что и с проколами и серёжками, — большинство людей просто забывают про его существование, поэтому и не стремятся как-то за пупком ухаживать. И очень зря! Это отличное местечко на теле, где не только быстро собирается грязь, но и стремительно плодятся бактерии. Так что лучше не забывать и внимательно очищать пупок хотя бы раз в неделю.
6. Не закрываете крышку унитаза
Если вы не закрываете крышку унитаза перед смывом, то можете столкнуться с неприятным эффектом — "разлетающимися" микробами, которые осядут на все поверхности вокруг, включая и вас. Это одна из привычек, которые опасны для жизни.
7. Не уделяете особое внимание ногтям
Какие правила гигиены необходимо ввести в жизнь, чтобы быть здоровым. Фото © Freepik / valuavitaly
Грешат этим одинаково что дамы с маникюром, что парни с короткими ногтями. Гигиена рук очень важна, так как мы часто трогаем ими лицо и касаемся продуктов питания. Важно следить за своими ногтями не только в эстетическом плане, но и регулярно во время мытья рук пользоваться щёткой, чтобы удалить грязь и под ними.