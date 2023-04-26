Кто такой нарцисс: 6 признаков, определяющих, что перед вами самовлюблённый дурак

На самом деле признаки нарциссизма есть у каждого человека. Однако если личность зрелая и адекватная, то они будут выражены в форме амбиций, гордости, желания понравиться и не более того. Но порой данное явление переходит все границы дозволенного и превращается в патологию. В качестве диагноза нарциссизм, или иначе нарциссическое расстройство личности (НРЛ), — это психологическое отклонение, при котором человек считает себя особенным, неподражаемым, лучше всех остальных. Такие люди могут, как следствие, дополнительно страдать ещё и биполярным расстройством, и депрессией. Ведь в действительности, как правило, ничего из себя не представляют. А потому испытывают диссонанс, когда кто-то не признаёт их величия. Если вы познакомились с таким человеком, то хорошенько подумайте, стоит ли продолжать общение. А тем более создавать семью. Ведь жизнь с ним совсем не сахар. Как определить человека, страдающего нарциссизмом?

1. Нарцисс всегда преувеличивает свою значимость

Такой человек имеет о себе высокое мнение и ждёт, что другие будут восхищаться им не меньше, чем он сам. Самые незначительные свои действия он преподносит как что-то невероятно потрясающее, за что заслуживает как минимум медаль.

2. Его мысли наполнены фантазиями, а не реальностью

Кто такой нарцисс и как определить его среди своих знакомых? Фото © Shutterstock

Нарцисс живёт не в настоящем, а в воображаемом мире. Он грезит успехом в карьере, в отношениях, невзирая на действительность. Очередному партнёру он обещает золотые горы, говорит, что тот его истинная любовь. И ждёт в ответ как минимум гор платиновых. Начало отношений с таким человеком действительно сказочное. Вот только заканчиваются они крайне быстро, возвращая в суровую реальность. Работает нарцисс всегда лучше всех, опять же по его мнению. И верит в успех даже на закате своей карьеры.

3. Он окружает себя "особенными" людьми

Нарцисс убеждён в собственной уникальности, а потому водиться с кем попало не будет. Он может выбирать себе друзей и партнёров по социальному статусу, модельной внешности и чему-то в том же духе. Так как сам он такой единственный и неповторимый, то и рядом должны быть люди непростые. Ведь только подобные ему смогут понять проблемы и жизненные трудности, с которыми неминуемо сталкивается такая выдающаяся личность.

4. Считает, что все ему должны

Нарцисс считает себя особенным. И требует к себе особого отношения. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Такой человек твёрдо убеждён: одного его существования уже достаточно, чтобы другие были чем-то ему обязаны. По мнению нарцисса, все вокруг, будь то близкие люди или даже нет, должны бежать и выполнять любую его даже самую нелепую просьбу. Отказ может сильно шокировать себялюбца, ведь он не понимает, как можно сказать нет такому, как он. Такая личность без всяких угрызений совести использует других людей для достижения своих целей.

5. Лишён чувства эмпатии

Иногда нарциссов принимают за абьюзеров, так как они причиняют боль своим близким, даже не задумываясь об этом. На самом же деле такие люди просто не способны поставить себя на место другого человека. Ведь они "не такие, как все". Иногда агрессивным поведением нарциссы просто пытаются скрыть, что в чём-то несостоятельны, так как всегда должны держать лицо своего великолепия.

6. Подвержен зависти и высокомерию

Нарцисс завистлив и высокомерен, при этом лишён чувства эмпатии. Фото © Freepik

Нарцисс уверен, что лучше всех остальных. Поэтому тут же видит чужие недостатки и всегда пытается обратить на них внимание окружающих, самоутвердиться за счёт ошибок других, покритиковать. Человек не упустит момента лишний раз похвалить себя — такого умного и великолепного, когда все остальные вокруг неучи и идиоты. Критику же в связи с собственными просчётами объясняет тем, что люди ему просто завидуют, вот и придираются. Но в действительности нарцисс и сам постоянно смотрит с завистью по сторонам.

Такое отношение к себе и окружающим для нарцисса является нормой. Поэтому, пока общение с близкими людьми не начнёт трещать по швам, за помощью он не пойдёт. Только в личном кризисе человек, страдающий нарциссизмом, обратится к психологу. К сожалению, лекарств от данного расстройства ещё не придумали. И единственное, что может помочь сейчас таким людям, — это правильно построенная методика занятий с психиатром. Только она поможет самолюбцу наладить отношения с родными, научиться принимать критику и достигать реальных целей, а не мечтать о журавле в небе.