Залетают даже через сетку: Проснувшиеся осы начали роями захватывать квартиры москвичей

Москвичи стали массово жаловаться на большое количество ос. По их словам, насекомые залетают в дома роями. Одна из горожанок в беседе с "Москвой 24" рассказала, что такие незваные гости начали беспокоить её ещё две недели назад.

"Самое странное, что они попадают в квартиры даже при наличии сеток. Отсюда предположение, что у них гнёзда внутри домов и они каким-то образом перемещаются внутри и попадают в квартиры", — отметила жительница столицы.

В некоторых районах москвичи находят в квартирах более трёх насекомых одновременно. По словам горожанки, визуально они напоминают шершней, так как очень большие. Москвичи переживают не только за себя, но и за своих питомцев, в частности за котов, которые могут случайно поймать осу. По словам научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадима Марьинского, насекомые, которые сейчас залетают в квартиры, не новые особи, а те, что проснулись после спячки.

"Из-за того что резко наступила тёплая погода, к активности вернулось одновременно много ос, поэтому мы наблюдаем их резкое увеличение. Если бы весна была плавной, то такого эффекта не наблюдалось бы", — отметил он.

Биолог посоветовал избавиться от осиного гнезда, если оно появилось на балконе. Кроме того, важно следить за тем, чтобы насекомым нечем было полакомиться, так как привлечь их может любая еда. По мнению эксперта, осы могут селиться в домах, когда им нужно укрытие, где можно строить свои гнёзда.

Как выжить при встрече с этими насекомыми, в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Елена Близнюк. По её словам, прежде всего необходимо приложить холодный компресс.

"Это может быть кусок льда, замотанный в ткань, грелка со льдом или смоченный холодной водой кусок ткани. Данная мера будет препятствовать всасыванию яда", — объяснила она.

Для облегчения жжения также можно использовать раствор пищевой соды. Специалист рекомендует в течение всего дня пить много воды, чтобы снять токсическую реакцию. Отёк должен пройти через два часа, в противном случае стоит принять антигистаминные препараты. Близнюк также отметила, что температура тела может повыситься до 38 градусов.