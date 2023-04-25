На пользу природе и человеку: Российским дачникам предложили строить "отели" для насекомых

Чтобы избавиться от вредителей, необязательно заливать дачу химикатами. В последнее время отели для насекомых приобретают всё большую популярность, сообщил Лайфу депутат Госдумы РФ, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Безусловно, от больших вредителей, которые съедают ваши плоды, придётся избавляться химическими средствами. Но есть и другие виды насекомых, которые занимаются опылением и санацией участка", — отметил парламентарий.

Он также рассказал, как сделать отель для насекомых своими руками. В первую очередь нужно выпилить большую деревянную коробку без одной внешней стены. После этого следует поделить её на секции и крышку для каждого отсека приспособить под определённый вид насекомых. Например, чтобы привлечь ос, надо взять срез ствола дерева и просверлить в нём отверстия разной глубины и ширины, добавил Чаплин.

"А чтобы завлекать пчёл, возьмите связку тростника и надрежьте каждый стебель. Для бабочек можно приготовить кучу сухих листьев и ёмкости со сладкой водой. "Модные" дачники, которые идут в ногу со временем, уверены, что такой способ только на пользу и для природы, и для человека, тем более сделать конструкцию можно яркой и стильной", — подчеркнул депутат.