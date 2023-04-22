Хоррор эффект: Как сделать пугало для огорода, которое наведёт ужас на любых птиц

Пугало на даче может отгонять птиц и в то же время быть приятным глазу для самого садовода. Как можно заменить привычный метод защиты от нежеланных гостей и когда от чучела в саду действительно есть польза, рассказал Лайфу депутат Госдумы, председатель Союза дачников Никита Чаплин.

"Пугало на даче действительно помогает избавиться от назойливых птиц, однако эффект будет недолговременный, примерно неделю. Проблема в том, что птицы привыкают к пугалу и с каждым днём подлетают всё ближе. Если вы всё же уверены, что мелкие птички испугаются, надо повесить на пугало консервные банки на леске, яркие шарфы, можно сделать из подушки лицо и ярко накрасить", — пояснил депутат.

По словам Чаплина, просто ставить палку со старой шляпой посреди огорода нет смысла — её пернатые точно не испугаются. Но есть один лайфхак, который дачникам стоит попробовать.

"Есть один секрет: птицы боятся синего цвета. Поэтому можно просто развесить по участку синие тряпки, полотенца и пакеты", — рассказал Чаплин.

Собеседник Лайфа также напомнил, что вместо чучела можно использовать ультразвуковые системы, которые отпугивают грызунов и птиц. По мнению Чаплина, это пока что самый эффективный вариант.