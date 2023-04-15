Дизайнер интерьеров рассказала, как сделать отдых на даче более комфортным

В загородном доме должно быть правильно организовано пространство. Чтобы была возможность отдохнуть там основательно, не обойтись без нескольких функциональных предметов мебели. Каких именно — рассказала Лайфу специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб.

В первую очередь, по её мнению, в загородном доме должен быть журнальный столик. Подбирая его, нужно думать не только о дизайне, но и о его функциональности. Он должен одновременно выполнять несколько задач: хранить мелкую технику, служить платформой для подачи напитков и закусок, служить площадкой для проведения досуга, например настольных игр.

По мнению дизайнера, разумнее всего выбирать столик-трансформер, так как они легко меняют свою геометрию, превращаясь из чего-то миниатюрного в полноценное обеденное пространство. К тому же раскладные столики позволяют регулировать их длину и высоту, что добавляет очков к комфортности использования этого предмета.

"Ещё один функциональный вариант — журнальный столик с дополнительным местом для хранения. Выбирайте модели с открытыми или закрытыми полками, выдвижными ящиками, закрывающимися "потайными" шкафами. Все они отлично помогают экономить место в небольших домах и разумно организовывать пространство, позволяя складывать игры, книги, журналы, мелкую технику и пледы прямо в столик", — пояснила Голуб.

Также стоит задуматься о функциональном диване и кровати. Скомбинировать эти функции поможет мебель-трансформер. Например, специальный диван, который превращается в кровать, или стандартный диван-кровать с дополнительным матрасом-топпером. Выбору кроватей нужно уделить особое внимание. Хороший вариант — кровать с подъёмным механизмом. Свободное пространство под ложем можно использовать как компактную кладовку. Модели с выдвижными ящиками не позволяют использовать пространство целиком. Эффективнее использовать кровать с поднимающимся верхом.

Самый эффективный подъёмный механизм — газлифт. Он имеет амортизатор, заполненный воздухом, обеспечивает лёгкость и плавность подъёма-опускания основания при условии небольшого первоначального толчка и способен поднимать 100 кг и более. Ещё один оптимальный вариант — кровать-трансформер, которая на протяжении дня удерживается у стены и имитирует шкаф. Если необходимо дополнительное пространство, его можно организовать, приняв решение в пользу кровати-чердака. По мнению эксперта, это идеальное решение для маленькой детской спальни.

Также в загородном доме не обойтись без обеденного стола. Выбирая его, нужно ориентироваться на 75–90 см на человека. Чтобы не переживать, все ли поместятся, лучше выбирать стол-трансформер. Они практичны и многофункциональны, хотя по декоративным качествам могут уступать классическим моделям. Материал должен быть устойчив к влаге и бытовой химии, защищён от истирания и механических повреждений.

Нелишним будет выбрать пуфики для хранения. Они, как и журнальный столик, бывают с откидной крышкой. Их также можно использовать как приставку к креслу для ног. В них же поместятся детские игрушки, тапочки, пледы, журналы и прочие вещи, которые создают визуальный шум в комнате.

И, наконец, буфет для дачи. Он гораздо более удобен, чем громоздкий шкаф. Да и смотрится эстетичнее. К тому же этот предмет мебели предполагает стекло и отсутствие глухих фасадов. За стеклом можно хранить посуду и красивые мелочи, в выдвижных ящиках — предметы первой необходимости, а в закрытых частях — текстиль и постельное бельё.