Влюблённый в космос петербуржец превратил дачу в обсерваторию, а кота — в астронавта

Житель Санкт-Петербурга создал в квартире космический музей, внешне похожий на большую капсулу. Как сообщает газета "Петербургский дневник", идея создания такого пространства Алексею Николаеву пришла давно.

Внутри космического музея, созданного петербуржцем. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Из архива Алексея Николаева

"Я всегда создавал уединённые пространства для работы, поскольку люблю работать допоздна, при этом не мешая своей семье. Даже когда мы жили в комнате в коммуналке, я умудрился создать отдельную комнатку в шкафу, где можно было закрыться и спокойно работать ночью за компьютером. И вот постепенно, с переездами в другие квартиры, мои космокабинеты становились всё больше, сейчас это отдельная комната площадью 12 квадратных метров", — отметил мужчина.

Внутри космического музея, созданного петербуржцем. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Из архива Алексея Николаева

К такой затее родственники и друзья Алексея отнеслись положительно. По словам петербуржца, космокабинет идеально подходит для встреч со знакомыми, ведь там достаточно расслабляющая обстановка.

Внутри космического музея, созданного петербуржцем. Фото © Газета "Петербургский дневник" / Из архива Алексея Николаева

"Главная [функция космокабинета] — создание атмосферы позитива и творческого настроения. И это работает, тем более что всё это создано своими руками, без привлечения наёмных рабочих. Шестиканальный звук, стереопроектор с экраном диагональю три метра, компьютеры, блюрей и медиапроигрыватели, системы световых и лазерных эффектов, несколько видов домашних планетариев, дым-машина, беговая дорожка. И всё это управляется с одного пульта", — рассказал Николаев.

Кроме того, мужчина создаёт космическую музыку, а помогают ему в этом реальные и виртуальные синтезаторы. В рамках проекта "Внутреннее пространство" создатель музея записал уже семь музыкальных дисков. Космической стала не только квартира Алексея, но и дача, которая со временем превратилась в обсерваторию.

"Строю отдельную двухэтажную обсерваторию, сейчас закончил отделку первого этажа, планирую в этот сезон закончить второй этаж, решил там переделать открывание крыши. Дизайн будет [такой же], как в космокабинете. Но там ещё много работы: заполнение пространства арт-объектами, проекторами, подсветкой, звуком", — добавил петербуржец.

Космонавтов в гостях ещё не было, пока к Алексею приходят музыканты и художники. Для наблюдения за звёздами он использует астрономический бинокль и рефлекторы.

"Я верю в разум, науку и светлое будущее человечества. Мы наведём порядок на своей планете, сможем победить неизлечимые болезни, построим города будущего на разных планетах и, открыв законы пространства и времени, отправим экспедиции к далёким звёздам, где, возможно, повстречаем братьев по разуму", — отметил Николаев.