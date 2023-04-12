Не только Гагарин: 6 российских красавиц, покоривших космос

Люди начали осваивать космос в 1961 году. Именно тогда, ровно 62 года назад, 12 апреля, советский лётчик-космонавт Юрий Гагарин, стартовав с космодрома Байконур на корабле "Восток-1", совершил первый в мире пилотируемый полёт в космическое пространство.

Первая женщина оказалась в космосе немного позднее, в 1963-м. И хотя прекрасный пол вполне может конкурировать с представителями сильной половины человечества за пределами Земли, всё же по сравнению с мужчинами их намного меньше. Всего из более чем 600 человек, побывавших в космосе, женщин было только 68: 53 американки (большинство), по две представительницы из Китая, Японии и Канады и по одной — из Великобритании, Италии, Франции и Южной Кореи. От России в космосе было шесть женщин, имена которых знает наизусть каждый школьник: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, Юлия Пересильд и Анна Кикина. Расскажем подробнее о русских космических красавицах.

Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт в мире

Лётчик-космонавт СССР Валентина Николаева-Терешкова с любительской кинокамерой. Фото © ТАСС / Валентин Черединцев

Всё верно, вы не ослышались. Валентина была не просто первой российской космонавткой, но и первой вообще. Именно она открыла эту дорогу прекрасному полу 16 июня 1963 года на "Востоке-6". Помимо этого она до сих пор остаётся самой молодой женщиной-космонавтом на момент полёта. Тогда ей было всего 26 лет. Ещё одним достижением Терешковой, которое никто не повторил, является то, что свой полёт она совершила одна, после такого не происходило. Её путешествие длилось почти трое суток. В это время девушка вела бортовой журнал, делала снимки горизонта, которые позднее использовались для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере.

Сделав вокруг Земли 48 витков, Валентина приземлилась на Алтае, рядом с селом Мурашкино. Именно его жители первыми и встретили девушку, так как модуль отклонился от курса и ждали его совсем в другом месте. После своего полёта советская красавица стала знаменита на весь мир. Она получила титул величайшей женщины двадцатого столетия, её именем стали называть улицы, школы и даже оазис в Антарктиде и кратер на Луне.

Однако не всё было так красочно, как можно себе представить. Во время полёта первая женщина в космосе порой чувствовала головокружения и тошноту, из-за этого она не всегда могла выполнять свои обязанности, как-то раз из-за усталости девушка просто уснула и провалила эксперимент. Уже на Земле, несмотря на запреты, Валентина Владимировна угостила приветствовавших её жителей космической едой в тюбиках, да и сама попробовала предложенную ей картошку с квасом. Самостоятельно покинула модуль. Всё это очень разозлило советского учёного и создателя ракетно-космической техники Сергея Королёва. Отчего он пообещал, что, пока жив, ни одна женщина не полетит в космос. Слово сдержал. И следующая представительница слабого пола на околоземном пространстве оказалась лишь через 20 лет, в 1982 году. Это была тоже наша русская девушка — Светлана Савицкая.

Светлана Савицкая — первая женщина, совершившая выход в открытый космос

Студентка Московского авиационного института им. Серго Орджоникидзе, чемпионка мира по высшему пилотажу Светлана Евгеньевна Савицкая. Фото © ТАСС / Виктор Шандрин

Савицкая старалась не отставать от знаменитой соотечественницы, поэтому установила свои достижения. Она стала второй женщиной в мире, покорившей космос, и первой, кто сделал это дважды. В первый раз профессиональная лётчица и инструктор по полётам Светлана Савицкая, на счету которой было три мировых рекорда по прыжкам с парашютом и четыре по высоте и скорости полёта среди женщин, провела на орбите станции "Салют-7" почти восемь дней. В рамках программы ею было проведено множество исследований, в том числе в области медицины.

Во время своего второго полёта в 1984 году вместе с Владимиром Джанибековым космонавтка стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. За пределами корабля Савицкая и её напарник провели 3 часа 35 минут. Их целью было испытание специнструмента для работы по металлу. Всё это время за Светланой и Владимиром внимательно следили с Земли. По отзывам коллег, девушка показала себя настоящим профессионалом: она была спокойной, не паниковала и даже шутила. По возвращении на Землю Савицкой вручили награды: орден Ленина и две звезды Героя СССР.

Елена Кондакова — первая женщина в мире, совершившая длительный полёт в космос

Бортинженер Елена Кондакова во время тренировки на море. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Как и Савицкой, Кондаковой удалось покорить Вселенную дважды — в 1994 и 1997 годах. Своим первым полётом девушка поставила рекорд. Она провела на орбите почти полгода — 169 суток 5 часов 21 минуту. Вместе с Еленой на корабле "Союз ТМ-20" находились космонавт Александр Викторенко и немецкий астронавт Ульф Мербольд. В составе 17-й основной экспедиции девушка занимала должность бортинженера.

Второе путешествие Кондаковой в космос уже не было столь масштабным. Вместе с коллегами на корабле "Атлантис" девушка отправилась в полёт 15 мая 1997 года, где провела стыковку с орбитальной станцией "Мир". На этот раз её миссия продлилась чуть более девяти суток — до 24 мая.

Елена Серова — первая женщина-космонавт в истории современной России

Космонавт Елена Серова. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Елена Серова получила образование инженера и работала в РКК "Энергия". Она прошла строгий отбор и два года посещала курсы подготовки, по окончании которых в 2009 году получила квалификацию лётчика-испытателя. Космос ей удалось покорить через пять лет, в 2014 году, на "Союзе ТМА-14М" в качестве первого бортинженера в составе команды из трёх человек. Вместе с ней были Александр Самокутяев и астронавт Барри Уилмор. Елена провела в космосе 167 суток 5 часов 42 минуты и за это время вместе с коллегами выполнила более 60 исследований в разнообразных областях науки: химии, биотехнологии, астрофизике. Домой Елена Серова вернулась 12 марта 2015 года.

Юлия Пересильд — первая актриса-космонавт

Актриса Юлия Пересильд на аэродроме Чкаловский после прилёта из Казахстана. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Это событие вызвало настоящую сенсацию в мире и шокировало всех. 5 октября 2021 года на МКС отправилась не профессиональная космонавтка, а артистка театра и кино Юлия Пересильд. В компании режиссёра Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова девушка собиралась стать героиней первого снятого в космосе фильма "Вызов". Их путешествие длилось 12 дней и закончилось 17 октября. Пересильд признавалась, что заканчивать работу над проектом было очень грустно, ведь понимала, что такого в её жизни больше не повторится. Юлия и Антон готовились к полёту по ускоренной программе, весь курс занял у них три месяца. А смелый поступок вылился в масштабный проект, премьера которого ожидается уже 20 апреля 2023 года.

Анна Кикина — первая женщина-космонавт, полетевшая на корабле Crew Dragon

Космонавт Анна Кикина. Фото © ТАСС / ЦПК имени Гагарина / Андрей Шелепин