На лицо молодушки, а уже с внуками: 6 звёздных бабушек, по виду которых и не скажешь

Мы живём в таком мире, где возраст и правда становится не более чем числом. Бабушки российского шоу-бизнеса доказывают: стиль и шик не имеют срока годности. Рассказываем о шести женщинах, кто вдохновляет своим примером и разрушает стереотипы. Эти дамы демонстрируют, что жизнь в любом возрасте может быть насыщенной и яркой.

Лера Кудрявцева: бабушка с большой буквы

Лера Кудрявцева и другие звёздные бабушки, вдохновляющие миллионы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv

В 47 лет Лера Кудрявцева стала бабушкой, но продолжила восхищать публику своей неиссякаемой энергией и молодёжным стилем. Внуку Льву уже 5 лет, и он растёт под нежным взглядом своей, с позволения сказать, бабушки. А рождение дочери от мужа Игоря Макарова, который младше Кудрявцевой на 16 лет, добавило в жизнь звезды ещё больше счастья и драйва.

Валерия: непреходящая юность и энергия

Звёздные бабушки: как они сочетают карьеру и семью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya

Валерия, чья карьера насчитывает десятилетия на вершине российской музыкальной сцены, стала бабушкой в 52 года. Она является прекрасным примером того, что возраст — это лишь цифра, а настоящая молодость живёт в сердце. Певица Валерия делится с трёхлетней внучкой Селин не только своей безграничной любовью, но и секретами энергии и молодости, которые она накопила за последние годы.

Арина Шарапова: изящность и грация

Шоу-бизнес России: когда бабушка — это звучит гордо. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Шарапова, коллега Кудрявцевой по цеху, доказывает, что быть бабушкой в 45 — это о великолепии и грации. Окружённая внуками, 17-летним Никитой и Стёпой, которому исполнилось 14 лет, телеведущая не только сохраняет свой изысканный стиль, но и продолжает активно работать, показывая, что гармония в семье и карьере — это реальность.

Светлана Бондарчук: светская львица и любящая бабушка

Звёздные бабушки, разрушающие стереотипы о возрасте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a030aa

Светлана Бондарчук — живое воплощение того, что слово "бабушка" может легко сочетаться со стилем и элегантностью. Её внучки, Маргарита и Вера, 11 и 9 лет соответственно, растут в атмосфере любви и красоты, которую Светлана создаёт вокруг себя.

Алёна Бабенко: красота и талант

Как звёзды становятся бабушками и остаются в тренде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_babenko_official

В 2015 году, когда Алёне Бабенко было 43 года, она стала бабушкой — родился её внук Теодор. Но она не перестала покорять зрителей своим талантом и безупречным вкусом. История Бабенко — пример для многих, кто считает, что внуки и карьера — это несовместимо.

Мария Шукшина: элегантность и мудрость

Бабушки российского шоу-бизнеса: Мария Шукшина с внуками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shukshina_maria

Мария Шукшина, блистательная актриса и телеведущая, стала бабушкой в 47 лет. Внука назвали Вячеславом, сейчас ему уже 9 лет. Звезда своим примером показывает: настоящая красота не знает возрастных ограничений. Мария, окружённая любовью семьи и фанатов, продолжает активно работать. Лишь ещё одно доказательство, что женщина может оставаться актуальной и востребованной в любом возрасте.