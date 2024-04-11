На лицо молодушки, а уже с внуками: 6 звёздных бабушек, по виду которых и не скажешь
Спорим, сначала вы подумали, что на фото звёзды с детьми? Ан нет, это внуки! Забудьте о стереотипах. Life.ru собрал бабушек российского шоу-бизнеса, кто сияет молодостью и красотой. Эти женщины доказывают, что стиль и очарование не знают границ и возраста.
Мы живём в таком мире, где возраст и правда становится не более чем числом. Бабушки российского шоу-бизнеса доказывают: стиль и шик не имеют срока годности. Рассказываем о шести женщинах, кто вдохновляет своим примером и разрушает стереотипы. Эти дамы демонстрируют, что жизнь в любом возрасте может быть насыщенной и яркой.
Лера Кудрявцева: бабушка с большой буквы
Лера Кудрявцева и другие звёздные бабушки, вдохновляющие миллионы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / leratv
В 47 лет Лера Кудрявцева стала бабушкой, но продолжила восхищать публику своей неиссякаемой энергией и молодёжным стилем. Внуку Льву уже 5 лет, и он растёт под нежным взглядом своей, с позволения сказать, бабушки. А рождение дочери от мужа Игоря Макарова, который младше Кудрявцевой на 16 лет, добавило в жизнь звезды ещё больше счастья и драйва.
Валерия: непреходящая юность и энергия
Звёздные бабушки: как они сочетают карьеру и семью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya
Валерия, чья карьера насчитывает десятилетия на вершине российской музыкальной сцены, стала бабушкой в 52 года. Она является прекрасным примером того, что возраст — это лишь цифра, а настоящая молодость живёт в сердце. Певица Валерия делится с трёхлетней внучкой Селин не только своей безграничной любовью, но и секретами энергии и молодости, которые она накопила за последние годы.
Арина Шарапова: изящность и грация
Шоу-бизнес России: когда бабушка — это звучит гордо. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Шарапова, коллега Кудрявцевой по цеху, доказывает, что быть бабушкой в 45 — это о великолепии и грации. Окружённая внуками, 17-летним Никитой и Стёпой, которому исполнилось 14 лет, телеведущая не только сохраняет свой изысканный стиль, но и продолжает активно работать, показывая, что гармония в семье и карьере — это реальность.
Светлана Бондарчук: светская львица и любящая бабушка
Звёздные бабушки, разрушающие стереотипы о возрасте. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a030aa
Светлана Бондарчук — живое воплощение того, что слово "бабушка" может легко сочетаться со стилем и элегантностью. Её внучки, Маргарита и Вера, 11 и 9 лет соответственно, растут в атмосфере любви и красоты, которую Светлана создаёт вокруг себя.
Алёна Бабенко: красота и талант
Как звёзды становятся бабушками и остаются в тренде. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_babenko_official
В 2015 году, когда Алёне Бабенко было 43 года, она стала бабушкой — родился её внук Теодор. Но она не перестала покорять зрителей своим талантом и безупречным вкусом. История Бабенко — пример для многих, кто считает, что внуки и карьера — это несовместимо.
Мария Шукшина: элегантность и мудрость
Бабушки российского шоу-бизнеса: Мария Шукшина с внуками. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shukshina_maria
Мария Шукшина, блистательная актриса и телеведущая, стала бабушкой в 47 лет. Внука назвали Вячеславом, сейчас ему уже 9 лет. Звезда своим примером показывает: настоящая красота не знает возрастных ограничений. Мария, окружённая любовью семьи и фанатов, продолжает активно работать. Лишь ещё одно доказательство, что женщина может оставаться актуальной и востребованной в любом возрасте.
Эти женщины на своём примере показывают, что быть бабушкой — это не значит подчиняться стереотипам о возрасте и образе жизни. Быть бабушкой — значит любить. Эти звёзды переписывают правила и показывают, что каждый новый день — это возможность быть яркой и вдохновляющей, независимо от количества свечей на торте в честь дня рождения.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / valeriya, a030aa