Умер О. Джей Симпсон
На 77-м году жизни умер игрок в американский футбол и актёр О. Джей Симпсон
Игрок в американский футбол и актёр О. Джей Симпсон. Обложка © Getty Images / Jason Bean-Pool
В возрасте 76 лет умер американский актёр Орентал Джеймс О. Джей Симпсон. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Известие о кончине опубликовано в его аккаунте в соцсети X.
Симпсон стал первым игроком Национальной футбольной лиги (американский футбол), который сумел пробежать с мячом более двух тысяч выносных ярдов в течение одного сезона. Помимо спортивной составляющей, значительную часть его карьеры заполнила актёрская деятельность. Зрителям он запомнился по роли детектива Нортберга в знаменитой комедийной трилогии "Голый пистолет".
Криминальный фон преследовал Симпсона долгие годы. Актёра обвиняли в убийстве своей бывшей супруги и случайного свидетеля, однако суд присяжных оправдал его. А в 2008 году он был приговорён к 33 годам лишения свободы за вооружённое ограбление и похищение людей. В 2017 году спортсмен вышел из тюрьмы по УДО.
В соцсети X отметили, что О. Джей Симпсон умер в окружении своих детей и внуков.
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