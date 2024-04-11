Умер О. Джей Симпсон

В возрасте 76 лет умер американский актёр Орентал Джеймс О. Джей Симпсон. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Известие о кончине опубликовано в его аккаунте в соцсети X.

Симпсон стал первым игроком Национальной футбольной лиги (американский футбол), который сумел пробежать с мячом более двух тысяч выносных ярдов в течение одного сезона. Помимо спортивной составляющей, значительную часть его карьеры заполнила актёрская деятельность. Зрителям он запомнился по роли детектива Нортберга в знаменитой комедийной трилогии "Голый пистолет".

Криминальный фон преследовал Симпсона долгие годы. Актёра обвиняли в убийстве своей бывшей супруги и случайного свидетеля, однако суд присяжных оправдал его. А в 2008 году он был приговорён к 33 годам лишения свободы за вооружённое ограбление и похищение людей. В 2017 году спортсмен вышел из тюрьмы по УДО.

В соцсети X отметили, что О. Джей Симпсон умер в окружении своих детей и внуков.