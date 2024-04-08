Звезда шоу "Голос" Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве

Оперный певец, участник шоу "Голос" Евгений Кунгуров покончил с собой в Москве. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.

По информации канала, сегодня около восьми часов вечера жена Кунгурова обратилась в службу спасения. В разговоре она заявила, что получила от него тревожное сообщение, в котором тот угрожал покончить с собой. После этого певец перестал отвечать на звонки.

Прибывшие на место жительства певца спасатели нашли его тело под окнами дома. Как удалось выяснить каналу, исполнитель наблюдался у психиатра в частной клинике, но на учёте не состоял. Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года в Свердловской области. Вся его жизнь была связана с музыкой: ещё в детстве он начал петь в хоре при музыкальной школе, после чего получил профессиональное образование в столице. Вместе с этим он активно участвовал в престижных музыкальных конкурсах, где занимал призовые места. В 2012 году Евгений стал участником первого сезона шоу "Голос", его наставником был Александр Градский. Спустя год артист проявил себя в шоу перевоплощений "Один в один". У него остались жена и двое детей.