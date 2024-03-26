Солиста группы "Плаксы" закололи и забили до смерти в Подмосковье

В Балашихе Московской области убили солиста панк-группы "Плаксы" Павла Якухина. Мужчина два дня пролежал в коме после нападения, спасти его не удалось. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Избитого до полусмерти музыканта нашли 20 марта в микрорайоне Купавна, где он проживал. По словам знакомых Якухина, в тот злополучный вечер он должен был встретиться с друзьями, но на него напали неизвестные в чёрных капюшонах. Музыканта госпитализировали, но через двое суток он умер в реанимации. У Якухина были отбиты внутренние органы, а на теле медики зафиксировали колотые раны.

Помимо музыкальной деятельности Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе и был награждён ведомственными медалями за отвагу. Другие члены музыкальной группы сообщили, что "Плаксы" продолжат выступать и ближайшие концерты посвятят Якухину.