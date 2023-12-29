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Певец Alex Khan убит в Якутске, подозреваемый — мёртвый отец его друга

В Якутске найден убитым певец Александр Васильев, известный как Alex Khan

29 декабря, 10:02
Александр Васильев (Alex Khan). Обложка © YouTube / Якутский колледж культуры и искусств

Александр Васильев (Alex Khan). Обложка © YouTube / Якутский колледж культуры и искусств

В одной из квартир Якутска найден мёртвым 27-летний мужчина, который, предположительно, скончался от удара ножом в грудь. Об этом сообщает региональный СК, возбудивший по факту случившегося уголовное дело.

В Якутске найден убитым 27-летний мужчина. Фото © t.me / Следком Якутии

В Якутске найден убитым 27-летний мужчина. Фото © t.me / Следком Якутии

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство — по факту обнаружения тела 27-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки в квартире жилого дома, расположенного на ул. П. Алексеева города Якутска", — уточнили в ведомстве.

По данным SakhaDay, речь идёт о певце Александре Васильеве, выступавшем под псевдонимом Alex Khan. Его убийца покончил с собой сразу после совершения преступления, добавляет издание со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. Им якобы был отец друга убитого артиста. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства и мотивы жестокой расправы.

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В Воронежской области попытались убить яичного магната

Ранее сообщалось, что подросток из новгородского города Чудова получил срок за смерть двух несовершеннолетних, которым он дал фатальную дозу наркотиков. Всё произошло в сентябре прошлого года: осуждённый купил вещество и предложил употребить его своим знакомым.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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