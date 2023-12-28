В Воронежской области попытались убить яичного магната

На Геннадия Ширяева — владельца птицефабрики "Третьяковская", производящей яйца в Воронежской области, — совершено покушение. Как сообщает SHOT, его автомобиль расстреляли спустя два дня после возбуждения дела регионального управления ФАС о сговоре местных производителей.

Авто главы птицефабрики "Третьяковская" Геннадия Ширяева, которое расстрелял неизвестный. Фото © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, бывший депутат областной думы Ширяев накануне в районе 18:00 ехал на Volkswagen по трассе Курск – Саратов. У села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по машине и скрылся. Бизнесмен не пострадал. Между тем в Борисоглебском районе Воронежской области объявили план "Перехват", стрелявшего сейчас ищут.

Известно, что Ширяев также владеет заводами, которые производят подсолнечное масло. Два дня назад против его птицефабрики УФАС возбудило дело из-за сильного роста цен на яйца.