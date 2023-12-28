В Воронежской области попытались убить яичного магната
SHOT: На владельца воронежской фабрики по производству яиц совершено покушение
Глава птицефабрики "Третьяковская" Геннадий Ширяев. Обложка © Telegram / SHOT
На Геннадия Ширяева — владельца птицефабрики "Третьяковская", производящей яйца в Воронежской области, — совершено покушение. Как сообщает SHOT, его автомобиль расстреляли спустя два дня после возбуждения дела регионального управления ФАС о сговоре местных производителей.
Авто главы птицефабрики "Третьяковская" Геннадия Ширяева, которое расстрелял неизвестный. Фото © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, бывший депутат областной думы Ширяев накануне в районе 18:00 ехал на Volkswagen по трассе Курск – Саратов. У села Третьяки неизвестный дважды выстрелил по машине и скрылся. Бизнесмен не пострадал. Между тем в Борисоглебском районе Воронежской области объявили план "Перехват", стрелявшего сейчас ищут.
Известно, что Ширяев также владеет заводами, которые производят подсолнечное масло. Два дня назад против его птицефабрики УФАС возбудило дело из-за сильного роста цен на яйца.
Ранее Лайф писал, что ФАС возбудила новое дело против производителей из-за роста цен на яйца до 100%. Речь идёт о фирмах из Волгоградской области.