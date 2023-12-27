ФАС возбудила новое дело против производителей из-за роста на яйца до 100%
ФАС возбудила дело против волгоградских производителей яиц из-за роста цен
ФАС РФ возбудила дело против производителей яиц в Волгоградской области из-за повышения стоимости товара. По данным Федеральной антимонопольной службы, с октября по декабрь средневзвешенные оптово-отпускные цены выросли на 45–100%.
"Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения", — сообщили в пресс-службе ФАС в среду, 27 декабря, добавив, что компаниям грозят штрафы.
Кроме того, по поручению ФАС территориальные управления службы провели совещания по данному вопросу. Представители региональных подразделений попросили местных властей заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с учётом разработанного ведомством постановления кабмина.
Как сообщал Лайф, 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в РФ с 1 января 2024 года. 26 декабря стало известно, что в России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц — это было сделано Кемеровским, Воронежским, а также Ивановским и Донецким УФАС.
ТАСС / Павел Колядин