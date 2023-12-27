ФАС возбудила новое дело против производителей из-за роста на яйца до 100%

ФАС РФ возбудила дело против производителей яиц в Волгоградской области из-за повышения стоимости товара. По данным Федеральной антимонопольной службы, с октября по декабрь средневзвешенные оптово-отпускные цены выросли на 45–100%.

"Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения", — сообщили в пресс-службе ФАС в среду, 27 декабря, добавив, что компаниям грозят штрафы.