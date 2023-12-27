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27 декабря, 17:46

ФАС возбудила новое дело против производителей из-за роста на яйца до 100%

ФАС возбудила дело против волгоградских производителей яиц из-за роста цен

ФАС РФ возбудила дело против производителей яиц в Волгоградской области из-за повышения стоимости товара. По данным Федеральной антимонопольной службы, с октября по декабрь средневзвешенные оптово-отпускные цены выросли на 45–100%.

"Волгоградское УФАС России выявило одновременное повышение цен на куриные яйца со стороны ООО "Городищенская птицефабрика", АО "Птицефабрика "Волжская", АО "Агрофирма "Восток" и ОАО "Степное". В отношении производителей возбуждено дело по признакам заключения картельного соглашения", — сообщили в пресс-службе ФАС в среду, 27 декабря, добавив, что компаниям грозят штрафы.

Кроме того, по поручению ФАС территориальные управления службы провели совещания по данному вопросу. Представители региональных подразделений попросили местных властей заключать соглашения о стабилизации цен на яйца с учётом разработанного ведомством постановления кабмина.

Стало известно, как изменились цены на яйца за неделю
Стало известно, как изменились цены на яйца за неделю

Как сообщал Лайф, 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. Также будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в РФ с 1 января 2024 года. 26 декабря стало известно, что в России возбудили ещё четыре дела в отношении производителей куриных яиц — это было сделано Кемеровским, Воронежским, а также Ивановским и Донецким УФАС.

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ТАСС / Павел Колядин

Никита Осипов
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