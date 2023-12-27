Стало известно, как изменились цены на яйца за неделю
Росстат: За прошлую неделю куриные яйца подорожали на 4%
За прошлую неделю стоимость яиц в России выросла на 4%. В то же время мясо кур подешевело на 0,8%, следует из данных Росстата.
"За период с 19 по 25 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4%", — говорится в материалах.
По данным ведомства, в 54 субъектах РФ цены на яйца выросли на 0,15%, а в 26 субъектах — на 5,1–10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе стоимость остались та же. В трёх субъектах цены снизились на 0,1–0,3%.
Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 3%. В том числе огурцы — на 8,8%, помидоры — 4%, свёкла — 1,8%, капуста белокочанная — 1,6%. Также за неделю выросли цены на варёные колбасы, сливочное масло, сыры, овощные консервы для детского питания — на 0,5%. Сосиски и сардельки подорожали на 0,4%, а говядина, баранина, сметана, мука, хлеб, вермишель — на 0,3%.
Как сообщал Лайф, ранее на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин извинился за рост цен на яйца и пообещал решить проблему. По его словам, причиной повышения стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. 15 декабря ФАС возбудила дела против производителей яиц, поднявших цены до двух раз. Речь идёт о двух организациях из Крыма и двух — из Кировской области. 26 декабря служба возбудила ещё четыре дела. Также стало известно, что с 1 января будут обнулены ввозные пошлины на импорт яиц в РФ.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков