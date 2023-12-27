Стало известно, как изменились цены на яйца за неделю

За прошлую неделю стоимость яиц в России выросла на 4%. В то же время мясо кур подешевело на 0,8%, следует из данных Росстата.

"За период с 19 по 25 декабря 2023 года выросли цены на яйца куриные — на 4%", — говорится в материалах.

По данным ведомства, в 54 субъектах РФ цены на яйца выросли на 0,15%, а в 26 субъектах — на 5,1–10,2%. В Псковской области и Чукотском автономном округе стоимость остались та же. В трёх субъектах цены снизились на 0,1–0,3%.