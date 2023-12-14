"Приношу свои извинения": Путин пообещал разобраться с ценами на яйца

Президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. Соответствующее заявление он сделал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Кроме того, не был вовремя открыт импорт, однако на данный момент ряд стран уже предлагают себя в качестве поставщиков.

Путин пообещал разобраться с ценами на яйца. Видео © LIFE

"Из Турции предлагают поставки дополнительные... Из Белоруссии. Ну, вовремя не открыли... Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Сожалею, приношу свои извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства. Я думаю, что связано ещё [с тем, что] вовремя не открыли импорт пошире. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", — сказал глава государства.