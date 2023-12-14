"Приношу свои извинения": Путин пообещал разобраться с ценами на яйца
Путин извинился за цены на яйца и пообещал, что проблема будет решена
Президент России Владимир Путин принёс свои извинения за рост цен на яйца и пообещал, что проблема будет решена. Соответствующее заявление он сделал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции. По его словам, причиной повышения цен стало то, что спрос увеличился, а производство — нет. Кроме того, не был вовремя открыт импорт, однако на данный момент ряд стран уже предлагают себя в качестве поставщиков.
Путин пообещал разобраться с ценами на яйца. Видео © LIFE
"Из Турции предлагают поставки дополнительные... Из Белоруссии. Ну, вовремя не открыли... Ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Сожалею, приношу свои извинения на этот счёт. Сбой в работе правительства. Я думаю, что связано ещё [с тем, что] вовремя не открыли импорт пошире. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", — сказал глава государства.
Ранее российский кабмин поддержал обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке. Лайф также рассказывал, что на днях три крупные торговые сети — "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" — ограничили наценку на куриные яйца после того, как Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно снизить добавленную стоимость на уровне не более 5%.
LIFE / Павел Баранов