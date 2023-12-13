Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в России в ближайший месяц

Стабилизации цен на яйца в России стоит ожидать уже в ближайший месяц. Об укреплении ценовой динамики сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке.