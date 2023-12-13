Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в России в ближайший месяц
Стабилизации цен на яйца в России стоит ожидать уже в ближайший месяц. Об укреплении ценовой динамики сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
"До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время — из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня Правительство РФ поддержало обнуление пошлин на поставки импортных яиц с 1 января 2024 года. Таким образом власти намерены снизить себестоимость данной продукции и сформировать достаточное предложение на рынке.
Ранее Лайф рассказывал, что на днях три крупные торговые сети — "Верный", "Азбука вкуса" и "Глобус" — ограничили наценку на куриные яйца после того, как Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно снизить добавленную стоимость на уровне не более 5%.