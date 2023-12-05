Почему подорожали яйца и когда ждать снижения цен В России резко выросли цены на яйца. Сейчас принимаются меры для их снижения. Как будут регулировать рынок и когда цены на яйца начнут снижаться? 5 декабря, 12:34 В магазинах резко подорожали яйца. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Почему подорожали яйца

С начала этого года и по 27 ноября мясо кур в России подорожало на 30,19%, а куриные яйца — на 36,63%. Таковы данные Росстата. В Минсельхозе рассказали, что повышение цен на продукцию птицеводства идёт в условиях значительного увеличения спроса. Кстати, в целом за последние восемь лет потребление мяса птицы в России выросло на 9,5%. Сейчас оно находится на достаточно высоком уровне. На человека в год приходится в среднем около 35 килограммов.

Больше всего поднялись цены на яйца в несетевой рознице и небольших локальных торговых сетях. В некоторых магазинах ставили настоящие рекорды. Десяток яиц продавали более чем по 150 рублей. Проблема в том, что такие магазины не имеют возможности договариваться с производителями о выгодных условиях.

Но и в супермаркетах крупных сетей ситуация ненамного лучше. Яйца подорожали настолько, что покупателям стали предлагать альтернативу. Например, упаковки меньшего размера или яйца помельче.

Цены растут из-за дефицита на рынке. Причин дефицита несколько. Это в первую очередь рост издержек птицефабрик. Из-за рубежа поставляются ветпрепараты, вакцины, добавки к кормам и биоматериал. Негативно влияет и нехватка кадров на агропредприятиях, а также птичий грипп. Из-за него пришлось уничтожить всё поголовье сразу на нескольких крупных птицефабриках.

Что будет дальше с ценами на яйца

Производители яиц принимают все возможные меры для ограничения роста цен, а также для наращивания производства. Об этом сообщили в Российском птицеводческом союзе. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко уже поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минфину проанализировать, достаточно ли мощностей по производству мяса птицы и яиц в стране, а также принять меры для их наращивания.

Сейчас ФАС России проводит проверки производителей куриных яиц и мяса кур. Ведомство вместе с Минсельхозом анализирует, насколько обосновано повышение отпускных цен. Ретейлерам предложили временно ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%.

Кроме того, ведутся работы по расширению использования льготных инвестиционных кредитов, а также по стимулированию заключения долгосрочных договоров поставок. Это тоже может положительно сказаться на ценах. Участники рынка сходятся во мнении, что решить проблему можно. Соответственно, в ближайшей перспективе рост цен на яйца должен остановиться.

Авторы Нина Важдаева