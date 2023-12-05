С 1 января изменится оплата услуг ЖКХ: Какие новшества ждут жильцов С 1 января изменится порядок начисления оплаты за коммунальные услуги, а также суммы в квитанциях. Что ждёт жильцов в новом году? 4 декабря, 21:41 В следующем году изменятся суммы в квитанциях за услуги ЖКХ. Обложка © ТАСС / Максим Коротченко

31 декабря 2023 года истекает срок особого расчета пени за просрочку коммунальных платежей. Это следует из Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022 и 2023 годах". Как гласит документ, с 1 августа 2022 года до 1 января 2024 за несвоевременную или неполную оплату услуг ЖКХ пени начисляются и уплачиваются исходя из минимальной ключевой ставки Банка России, выбранной из двух величин: ставки, действовавшей на 27 февраля 2022 годовых (9,5% годовых), и ставки на день фактической оплаты (исполнения обязательства). Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Валентин Лупу.

Таким образом, исходя из размера ключевой ставки пени были ниже. В следующем году ситуация изменится. С 1 января 2024 года пени будут начисляться по правилам ч. 14, 14.1 ст. 155 ЖК РФ исходя из ставки Банка России на день фактической оплаты (с 30 октября 2023 года она составляет 15%). Касается это любых просрочек, в том числе за воду, газ, отопление.

В Москве принято Постановлением№ 2340-ПП от 01.12.2023 года. В нем утверждены особенности определения размера платы за отопление. Действовать они начнут с 1 января.

С 1 января определять плату за отопление будут иначе. Фото © LIFE / Марина Климова

- Сейчас оплата за отопление производится в объеме среднемесячного потребления за предыдущий год. По итогам года проводится корректировка и выставляется оплата к перерасчету, при этом перерасчет может быть существенным. По новым правилам корректировка станет более плавной и предсказуемой. Так, оплата будет определятся на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущие 5 лет. При этом размер ежемесячной платы за отопление в очередном году с учетом размера корректировки ограничен. Он не может превышать размер платы за аналогичный период прошлого года более, чем на 15%, - пояснил Валентин Лупу.

Если размер оплаты с учетом корректировки будет больше 15%, то предоставляется рассрочка по договору ресурсоснабжения. Она распространяется на сумму превышения. Дают рассрочку на один год с возможностью продления на три года. Этот порядок будет применяться во всех МКД, за исключением тех, которые оплачивают стоимость отопления по фактическому потреблению.

- В 2024 году ожидаются изменения в оплате ЖКУ на региональном и федеральном уровнях. Во втором полугодии ожидается увеличение платы за коммунальные услуги на уровне от 4 до 15%. Это может повлиять на бюджет, поэтому важно заранее принять меры по бережливому использованию ресурсов и рациональному планированию финансов, - рассказал основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик.

Он рекомендует жильцам внимательно относиться к решениям на региональном уровне относительно тарифов на ЖКУ и следить за законодательными изменениями, включая законопроект об отмене комиссий за оплату коммунальных услуг. Он сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Рекомендуется также обращать внимание на программы поддержки или региональные льготы для эффективного управления финансами и минимизации расходов.

- В 2024 году плата за коммунальные услуги может вырасти в некоторых городах более чем на 20%. Правительство РФ утвердило индексы изменения платы для каждого региона. Вышло Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2023 N 3147-р «Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024 - 2028 годы», — рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Денис Гришин.

Коммунальные тарифы вырастут с 1 июля 2024 года. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Он обратил внимание, что изменение тарифов за коммунальные услуги ожидается не ранее, чем с 1 июля 2024 года. Максимальное подорожание может быть в Забайкальском крае - сразу на 15% (но местные власти могут решить, что им достаточно и меньшего подорожания). Минимальное - в Хакасии (всего на 4%), Магаданской области и на Чукотке (на 4,9%). В остальных регионах величина подорожания чаще всего варьируется в пределах около 9-10%.

Денис Гришин уточнил, что это разрешенный рост тарифов в среднем по региону. В одном городе плата может быть выше, в другом - ниже этого значения, если соблюдается среднестатистический по региону "порог".

- Индексы для разных регионов иногда существенно отличаются, но нужно учитывать, что и тарифы на коммунальные услуги могут быть разными. Повышение на 10% в регионе с низкими тарифами в пересчете на рубли может оказаться ниже, чем повышение на 4% в регионе, где тарифы высокие, — добавил Денис Гришин.

Авторы Нина Важдаева