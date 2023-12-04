Сделать перерасчёт пенсии станет проще: Кому и на сколько повысят выплаты Сейчас многие пенсионеры задумываются о перерасчёте пенсии, ведь оснований для этого становится всё больше. Некоторым сделают прибавку автоматически, другим же потребуется подать заявление в СФР. Кто может получить прибавку и сколько она составит? 3 декабря, 21:41 Юристы рассказали, что нужно сделать для перерасчёта пенсии. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Кому пересчитают размер пенсии автоматически

Перерасчёт пенсии производится в беззаявительном и заявительном порядке. Например, без заявления осуществляется перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она удваивается, когда получатель достигает 80 лет. Прибавка положена только к страховой пенсии по старости. Если человек получает социальную пенсию (то есть для страховой не хватило стажа), то ему такая выплата не положена. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В 2023 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 7567 рублей 33 копейки. Такую прибавку получит человек, достигший 80 лет. В 2024 году фиксированная выплата к страховой пенсии будет больше — 8134,88 рубля.

— Перерасчёт СФР сделает без заявления и при изменении группы инвалидности. Когда у инвалида поменялась группа, которая влечёт за собой перерасчёт размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по инвалидности в сторону уменьшения, перерасчёт производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, до которого устанавливалась предыдущая группа инвалидности. А повышение фиксированной выплаты при установлении группы инвалидности, которая даёт право на более высокий размер фиксированной выплаты к страховой пенсии, производится со дня, когда МСЭ (медико-социальная экспертиза. — Прим. Лайфа) установила соответствующую группу инвалидности на основании сведений из федерального реестра инвалидов, — пояснила Оксана Красовская.

Производится перерасчёт в случае изменения количества иждивенцев, а также в связи с утратой факта нахождения на иждивении. СФР произведёт перерасчёт размера фиксированной выплаты в беззаявительном порядке. Это происходит, если, например, на иждевении был ребёнок, а ему исполнилось 18 лет.

Также будет перерасчёт, если работник вышел на пенсию. Уже после этого работодатель представит сведения о периодах его трудовой деятельности в СФР. С учётом этого времени увеличивается ИПК (пенсионный балл). Затем размер страховой пенсии пересчитывается СФР со дня её назначения. Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Недоначисленная сумма переведётся автоматически.

Оксана Красовская добавила, что работающим пенсионерам ежегодно с 1 августа производится перерасчёт с учётом страховых взносов, уплаченных работодателем в Социальный фонд. И стоит помнить, что на уровне законодательства установлены максимальные значения ИПК, которые учитываются при беззаявительном перерасчёте страховой пенсии. Они зависят от того, формируются ли у человека пенсионные накопления или нет.

Кому нужно подать заявление для перерасчёта пенсии

Перерасчёт пенсии делается в случае выявления каких-то ошибок при её начислении. Инициировать перерасчёт может как человек, обратившийся с заявлением, так и СФР. Основаниями для перерасчёта могут стать: уточнение трудового стажа, ошибки при подсчёте пенсионных взносов, изменение границ пенсионного возраста, появление дополнительных источников дохода, изменение данных о трудовой деятельности. Об этом рассказала партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

По её словам, если человек самостоятельно обнаружил ошибку, он может написать заявление на перерасчёт и подать его в СФР. Заявление должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней с момента его подачи. И либо произвести перерасчёт, либо отказать. Если получен отказ, то можно обратиться в суд. При рассмотрении дела будут учитываться все обстоятельства, которые влияют на размер пенсии.

— В суд такие дела попадают нечасто. Тем не менее не стоит думать, что судья однозначно встанет на сторону СФР. Решение будет зависеть от доказательств, которые предоставят стороны, — добавила Светлана Петрикова.

Пенсионер может обратиться с заявлением о перерасчёте, если у него появились нетрудоспособные иждивенцы. Производится повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности (учитывается не более трёх нетрудоспособных иждивенцев).

— На одного иждивенца в 2023 году размер доплаты составит 2522,44 рубля, а в 2024-м — уже 2711,63 рубля. Обращаем внимание, что доплата не устанавливается, если гражданин получает социальную пенсию по старости или по инвалидности, — пояснила Оксана Красовская.

Также человек может получить прибавку к пенсии, если он выработал необходимый календарный стаж работы в районах Крайнего Севера (РКС) или в приравненных к ним местностях. Повышение составит 30 или 50% в зависимости от проработанного времени. При этом пенсионеры, которые проживают на Севере, получают повышение к пенсии с учётом районного коэффициента. Если они уезжают в другие регионы, то эти выплаты прекращаются.

Перерасчёт по заявлению производится также, если пенсионер приобрёл необходимый календарный стаж работы в сельской местности. Устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности в размере 25% от фиксированной выплаты к пенсии.

— Если же пенсионер считает, что ему была назначена пенсия неверно, то он всегда может запросить расчёт выплат. Если какие-то периоды работы не были учтены (к примеру, в трудовой книжке была неверная запись), то можно обратиться в суд за подтверждением этого стажа и перерасчётом пенсии, — добавила Оксана Красовская.

Авторы Нина Важдаева