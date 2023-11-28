С 1 декабря начнут выплачивать новогодние премии: Сколько они составят С 1 декабря компании начинают выплачивать новогодние премии. При этом размеры и суммы поощрений зависят от успехов предприятий и сферы их деятельности. Где в этом году будут самые большие премии и сколько они составят? 27 ноября, 21:41 С 1 декабря начнут выплачивать новогодние премии. Фото © Shutterstock

За этот год восемь из десяти работодателей повысили зарплату своим сотрудникам. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob. При этом многие работники ожидают и прибавку к зарплате в следующем году, и предновогоднюю премию.

Новогодние премии, или 13-я зарплата, — это метод поощрения работодателя лучших сотрудников. И такие премии выплачиваются в обязательном порядке в тех компаниях, где это прописано трудовым договором или внутренними регламентами. Таким образом, на поощрение по итогам года могут рассчитывать те работники, у которых документально подтверждён такой метод стимулирования труда. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин.

Он добавил, что суммы премий могут сильно отличаться. Например, линейный персонал в ретейле (продавцы, кассиры, грузчики, водители) могут рассчитывать на премию в размере своего оклада (30–70 тысяч рублей). А руководитель торговой точки — уже на гораздо большую сумму, так как и оклад у него более высокий, и ответственность выше, и задачи более масштабные.

Валерий Тумин отметил, что по отраслям традиционно самые высокие премии в сферах, связанных с добычей полезных ископаемых, банковским сектором, ИТ-индустрией. В этом году ожидается, что хорошие премии получат сотрудники оборонных предприятий — в этой сфере отмечен рост заработной платы и стимулирующих выплат.

Размер новогодних премий зависит от дохода компании. Фото © Shutterstock

— Средняя заработная плата в России, по данным Росстата на середину года, составила около 72 000 рублей. Сейчас появляется множество новых профессий. Например, специалист по работе с нейросетями. Средняя заработная плата — от 80 000 рублей. Повышенную заработную плату могут ожидать специалисты из IT-сектора, нефтегазовой отрасли, продажники. В среднем размер премий будет достигать от 100 000 рублей до 359 000 рублей, — рассказала налоговый консультант Евгения Пиримова.

Она обратила внимание, что премии можно платить в любой срок. При этом перед выплатой стимулирующих премий стоит проверить коллективный договор, локальные и нормативные акты и соглашения. Например, в положении о премировании работодатель может указать конкретную дату выплаты.

— Размер премии напрямую зависит от того, насколько эффективно работала компания весь год, какая у неё прибыль. При этом премия — это одна из лучших форм поощрения сотрудников. Она играет большую роль в мотивации коллектива. Соответственно, руководителям имеет смысл её выплачивать даже в том случае, если дела у компании идут не очень хорошо, но есть задача сохранить коллектив и поддержать сотрудников, — считает руководитель компании по международной торговле и ВЭД "Команда Сикурс" Раиса Донская.

Нередко размер премии определяется ключевым показателем эффективности (KPI), который зависит от производственных успехов сотрудника и общих показателей, а также экономических факторов, влияющих на отрасль. Бонусы привязываются к зарплате. Соответственно, чем выше положение в компании, тем на большую сумму компенсации может рассчитывать сотрудник. У многих премия не привязана к выполнению определённых показателей. Когда выплачивается премия, она в том числе планирует развитие на будущий год с точки зрения мотивации коллектива. Премии бывают разные. Где-то это часть месячной зарплаты, а где-то могут выплатить несколько месячных зарплат и даже больше — всё зависит от положения предприятия. Так охарактеризовал нынешнее положение на рынке труда первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

Если результаты работы за прошедший год соответствуют ожиданиям работодателя, сотрудники организации получают вознаграждение в виде годовой премии или 13-й зарплаты. Не все работодатели выплачивают премии своим сотрудникам. 58% россиян останутся без новогодних премий в этом году. Такие цифры привела основатель Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

— Есть те, кто старается стимулировать новичков и рассчитывает премию за отработанные месяцы. Такая же практика применяется к увольняющимся работникам. Но процент таких выплат за прошедший год уменьшился на 13–15%. Точно в этом году больше заплатят бюджетникам: учителя, врачи, офисные работники, скорее всего, точно войдут в этот список. Премии ожидают добытчиков сырья, нефти, газа, госсектор. В среднем премии составят 20–25% от зарплаты, — пояснила Юлия Корчагина-Озджан.

Авторы Нина Важдаева