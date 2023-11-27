С 1 декабря начнётся ценовой переворот: Какие товары подорожают, а какие подешевеют В этом году в магазинах складывается необычная обстановка. С 1 декабря магазины начнут активно переписывать ценники. Что нужно знать покупателям, какие товары подешевеют, а какие подорожают и на сколько? 26 ноября, 21:41 Экономисты подсчитали, как изменятся цены на продукты с 1 декабря. Обложка © ТАСС / Сорокин

Центробанк привёл свежую статистику по инфляции. Цифры оказались любопытными. В октябре 2023 года в Москве годовая инфляция выросла и составила 6,48%, тогда как в сентябре была на уровне 5,79%. В Центральном федеральном округе и по России в целом годовая инфляция тоже выросла. Там прирост чуть больше — 6,65% и 6,69% соответственно.

В Центробанке рассказали, что рост цен в столице ускорился по нескольким причинам. Произошло это на фоне ослабления рубля, увеличения издержек производителей, а также повышенного потребительского спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги.

— Подорожали импортные кормовые добавки и оборудование у производителей мясной продукции. Из-за этого ускорился рост цен на мясо птицы, свинину и яйца. Из-за ранее произошедшего ослабления рубля и сохраняющегося повышенного потребительского спроса быстрее стали дорожать смартфоны. Кроме того, ускорился рост цен в годовом выражении на отечественные автомобили и иномарки, — сообщили в Центробанке.

В то же время возникает вопрос: если инфляция ускорилась в октябре, то что же будет с ценами перед Новым годом? В это время в магазинах традиционно начинается предпраздничный ажиотаж. С одной стороны, цены растут, с другой — можно ждать скидок.

— Инфляция плюс надвигающиеся новогодние праздники подтолкнут цены вверх. Подорожают консервы от 8 до 15% не только в связи с наступающим Новым годом. Скажется начало эксперимента по маркировке консервной продукции. Традиционно подорожают мандарины (в среднем на 10–15%) в силу повышенного спроса перед Новым годом и неурожая в африканских странах. Подорожает алкоголь, особенно импортный, в среднем на те же 10–15%. Шампанское может показать рост и вовсе на все 20%, — рассказал руководитель направления "Сопровождение" ГК CMS Николай Переславский.

При этом, по его словам, в связи со стабилизацией рубля по отношению к основным валютам к Новому году могут подешеветь импортная дорогая электроника и гаджеты. Произойдёт это, в частности, из-за новогодних распродаж и затоваривания. Многие импортёры ждали, когда доллар будет стоить 150 рублей, и брали товар с запасом.

— Новый год и Рождество — период самых высоких продаж в ретейле. Обычно в этот период цены не снижаются, а растут. Такой же тенденции можно ожидать и сейчас. Увы, в ноябре отмечен рекордный рост цен, инфляция разгоняется. Но есть и позитивные новости: ретейл, опасаясь снижения спроса, будет предлагать различные акции. Новогодние скидки планируют и те магазины, где продаются одежда, обувь, товары для детей. Так что стоит ориентироваться на подобные акции и делать покупки всего необходимого заранее по выгодной стоимости. Сезон скидок и распродаж будут проводить маркетплейсы, так что многое можно выгодно приобрести в Сети, — объяснил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Неоднозначная ситуация складывается в сфере строительства и на рынке материалов для ремонта. Так, декабрь можно назвать последней возможностью для покупателя заключить договор на строительство в реалиях существующих цен. Повышения стоит ждать в начале 2024 года. Об этом рассказал директор по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов.

Дело в том, что добросовестные застройщики прописывают фиксированную стоимость строительства под ключ в договоре. Компания закупает необходимые материалы сразу, поэтому скачки цен уже не коснутся покупателя.

Таким образом, даже если ситуация на рынке изменится в худшую сторону в процессе строительства, всё равно удастся построить дом выгодно. К тому же декабрь — это низкий сезон для индивидуального жилищного строительства. За окном уже стабильные минусовые температуры, в которые можно реализовать далеко не все строительные технологии. Спрос на строительство падает, а значит, опускаются и расценки строительных бригад.

— Это играет на руку тем, кто хочет построить дом по каркасной или модульной технологии, такой проект не боится зимы. Таким образом, декабрь можно назвать чуть ли не самым выгодным периодом для заключения договора и быстрого старта строительных работ, — считает Вячеслав Котлов.

Если говорить об индивидуальном жилищном строительстве, то цены останутся на текущем уровне. Удорожание наступит не ранее марта. Это даёт возможность клиентам успеть купить дом сейчас по цене 2023-го, а получить его уже в новом, 2024 году. Разумеется, если они выбирают строительство дома для круглогодичного проживания под ключ, а не покупают уже построенный объект. Такой прогноз сделал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

— При отсутствии форс-мажора, связанного в первую очередь с геополитической ситуацией в мире, существенного изменения цен мы не закладываем. Они, скорее всего, вернутся к октябрьским показателям, поскольку в ноябре продавцы и производители активно участвуют в акциях типа "чёрной пятницы" и предоставляют скидки на некоторые категории товаров до 75%. Однако многие поставщики бытовой техники, которой зачастую комплектуются мебельные заказы, в частности кухни, под конец года дают более привлекательные условия. Это позволяет уменьшить складские запасы или сгенерировать дополнительную выручку, — подытожил генеральный директор интерьерной компании Mr.Doos Сергей Шихов.

Авторы Нина Важдаева