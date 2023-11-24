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Приближается новый триггер для валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе

В конце этой недели на валютном рынке началась небольшая коррекция. Тем не менее курс рубля выглядит достаточно стабильным и сохраняется новый потенциал для роста. Чего ждать инвесторам на следующей неделе? Какие события повлияют на курс и сколько будет стоить доллар?

23 ноября, 21:41
<p>Экономисты рассказали, каким будет курс рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Экономисты рассказали, каким будет курс рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

На этой неделе курс доллара преодолел важную отметку и опустился ниже 88 рублей. Это было даже больше самых оптимистичных прогнозов. На волне энтузиазма инвесторы стали задаваться вопросами, что делать с долларами и евро, продавать или покупать валюту и вообще стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля. Вопросов стало больше после того, как в конце недели началась коррекция и доллар снова немного подорожал.

Очередной налоговый период подходит к завершению. Пик фискальных платежей приходится на 27–28 ноября. Многие экспортёры заранее продавали иностранную валюту, опасаясь дальнейшего снижения её курса к рублю. В результате предложение на биржевом рынке постепенно сокращалось, что уже в середине этой недели вызвало ослабление рубля.

Ключевым событием следующей недели для рубля станет заседание ОПЕК+ 30 ноября. Его перенесли с ближайших выходных из-за разногласий некоторых участников альянса по поводу дальнейшей производственной политики, а также вклада в её реализацию отдельных стран – участниц соглашения. Это вызвало сильное снижение нефтяных цен. Если ОПЕК+ всё же договорится о продлении ограничений на добычу нефти, а тем более в случае усиления таких мер нефть может существенно подорожать. В более долгосрочной перспективе это окажет ощутимую поддержку рублю, рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Дмитрий Бабин считает, что предложение валюты на биржевом рынке продолжит сокращаться. В начале следующей недели этот процесс ускорится. В результате курс доллара может вернуться в район 89–90 рублей.

Один из триггеров укрепления рубля в последние несколько дней — предварительные данные по снижению объёма импорта в России. Они опубликованы Центробанком на прошлой неделе. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Аналитики ждут их финального подтверждения в середине декабря для более глубокого анализа ситуации. Кроме того, отслеживают данные по продаже валютной выручки экспортёрами и балансом импорта/экспорта, которые также оказывают существенное влияние на курс рубля. По мнению Николая Ряскова, к концу года доллар выйдет на уровень 95 рублей.

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Среднее математическое ожидание по курсу на конец следующей недели 87–92 рубля. И с большой долей вероятности без значимых политических информационных событий такой прогноз имеет право на существование, считает финансовый консультант, кандидат экономических наук Станислав Кублин.

Он отметил, что на курс валют влияют многие факторы. В частности, налоговые периоды, когда многие экспортёры продают иностранную валюту, выход нормативных регулирующих документов ЦБ, меры властей в виде обязательной продажи валютной выручки экспортёров и повышение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), общее временное ослабление доллара на мировом рынке (техническая коррекция), сокращение импорта в Россию и, как следствие, снижение спроса на валюту.

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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