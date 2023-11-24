Приближается новый триггер для валютного рынка: Каким будет курс рубля на следующей неделе В конце этой недели на валютном рынке началась небольшая коррекция. Тем не менее курс рубля выглядит достаточно стабильным и сохраняется новый потенциал для роста. Чего ждать инвесторам на следующей неделе? Какие события повлияют на курс и сколько будет стоить доллар? 23 ноября, 21:41 Экономисты рассказали, каким будет курс рубля на следующей неделе. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

На этой неделе курс доллара преодолел важную отметку и опустился ниже 88 рублей. Это было даже больше самых оптимистичных прогнозов. На волне энтузиазма инвесторы стали задаваться вопросами, что делать с долларами и евро, продавать или покупать валюту и вообще стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля. Вопросов стало больше после того, как в конце недели началась коррекция и доллар снова немного подорожал.

Очередной налоговый период подходит к завершению. Пик фискальных платежей приходится на 27–28 ноября. Многие экспортёры заранее продавали иностранную валюту, опасаясь дальнейшего снижения её курса к рублю. В результате предложение на биржевом рынке постепенно сокращалось, что уже в середине этой недели вызвало ослабление рубля.

— Ключевым событием следующей недели для рубля станет заседание ОПЕК+ 30 ноября. Его перенесли с ближайших выходных из-за разногласий некоторых участников альянса по поводу дальнейшей производственной политики, а также вклада в её реализацию отдельных стран – участниц соглашения. Это вызвало сильное снижение нефтяных цен. Если ОПЕК+ всё же договорится о продлении ограничений на добычу нефти, а тем более в случае усиления таких мер нефть может существенно подорожать. В более долгосрочной перспективе это окажет ощутимую поддержку рублю, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Дмитрий Бабин считает, что предложение валюты на биржевом рынке продолжит сокращаться. В начале следующей недели этот процесс ускорится. В результате курс доллара может вернуться в район 89–90 рублей.

Один из триггеров укрепления рубля в последние несколько дней — предварительные данные по снижению объёма импорта в России. Они опубликованы Центробанком на прошлой неделе. Об этом рассказал управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

Аналитики ждут их финального подтверждения в середине декабря для более глубокого анализа ситуации. Кроме того, отслеживают данные по продаже валютной выручки экспортёрами и балансом импорта/экспорта, которые также оказывают существенное влияние на курс рубля. По мнению Николая Ряскова, к концу года доллар выйдет на уровень 95 рублей.

— Среднее математическое ожидание по курсу на конец следующей недели 87–92 рубля. И с большой долей вероятности без значимых политических информационных событий такой прогноз имеет право на существование, — считает финансовый консультант, кандидат экономических наук Станислав Кублин.

Он отметил, что на курс валют влияют многие факторы. В частности, налоговые периоды, когда многие экспортёры продают иностранную валюту, выход нормативных регулирующих документов ЦБ, меры властей в виде обязательной продажи валютной выручки экспортёров и повышение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ), общее временное ослабление доллара на мировом рынке (техническая коррекция), сокращение импорта в Россию и, как следствие, снижение спроса на валюту.

Авторы Нина Важдаева