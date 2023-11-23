С 1 декабря ожидаются новые цены на бензин: Как изменится стоимость топлива на АЗС В конце ноября цены на бензин снова начали расти. В декабре на стоимость бензина будут влиять несколько новых факторов. Сколько будет стоить топливо на заправках? 22 ноября, 21:41 В конце ноября цены на бензин снова начали расти. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Почему начали расти цены на бензин

17 ноября был снят запрет на экспорт бензина. Он был введён в сентябре для стабилизации цен на внутреннем рынке. Решение было принято после насыщения внутреннего рынка. Обстановка стабилизировалась, предложение топлива выросло. Сейчас традиционно низкий спрос на бензин и НПЗ нужен возврат к экспорту, чтобы увеличивать маржинальность переработки. Так охарактеризовал обстановку на рынке финансовый аналитик маркетплейса "Финмир" Павел Сокол.

— Оптовые цены на бирже СПБ пошли в рост после того, как правительство объявило об отмене эмбарго на экспорт бензина. В последние дни биржевая стоимость АИ-92 выросла на 1,5% (49,4 тысячи рублей за тонну), АИ-95 — на 1,6% (52,7 тысячи рублей за тонну). Летний дизель подорожал на 0,6% (56,3 тысячи рублей), зимний — на 1% (73,9 тысячи рублей за тонну). Рынок реагирует на перспективу того, что НПЗ будут больше направлять топлива на внешние рынки, хотя для российских покупателей перспектив дефицита или недостатка предложения нет. Соответственно, цены в рознице также постепенно увеличиваются, хотя меньшими темпами, — отметил частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Стоит отметить, что сейчас цены на бензин всё равно меньше, чем были в мае 2023 года, когда был значительный рост. Корректировка в сторону увеличения займёт не очень много времени. Скорее всего, цены вскоре стабилизируются на нормальном уровне. К началу декабря стоимость топлива станет стабильной. Такое мнение высказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-Форекса" Александр Шнейдерман.

Прогноз цен на бензин с 1 декабря

Фёдор Сидоров считает, что к 1 декабря стоимость топлива прибавит примерно 0,5–1%. В то же время цена топлива в РФ будет контролироваться ФАС и правительством, поэтому такую динамику, как летом, вряд ли кто-то допустит.

— Можно ожидать роста стоимости топлива, если экспортировать бензин станет выгоднее или цены на нефть вернутся к росту, что вполне возможно, так как локально на нефть действует ряд благоприятных факторов. Среди них закупки нефти в стратегические резервы США; слухи не только о продлении соглашения ОПЕК+ на 2024 год, но и о возможном дополнительном сокращении добычи со стороны Саудовской Аравии. Дело в том, что 80 долларов за баррель — важный порог для доходов СА. Скажется на стоимости бензина и временный уход на второй план опасений по поводу замедления экономик США и Китая, — добавил Павел Сокол.

К 1 декабря стоимость топлива может прибавить примерно 0,5–1%. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Объёмы экспорта вырастут, так как на внутреннем рынке уже образовался профицит бензина. На этом фоне оптовые цены продолжат рост, но, скорее всего, темпы роста оптовой цены в неделю не превысят темпов недельной инфляции. На розничные цены ситуация на биржевом рынке никак не повлияет, так как они сдерживаются благодаря демпферу. Так охарактеризовал ситуацию экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

— К 1 декабря розничная цена бензина на АЗС в среднем по РФ может колебаться вокруг 55 рублей за литр, — считает Андрей Лобода.

Авторы Нина Важдаева