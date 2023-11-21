Начался обвал на валютном рынке: Каких отметок может достигнуть курс рубля Во вторник, 21 ноября, курс рубля преодолел важную отметку и опустился ниже 88 рублей. Он снова укрепляется быстрее ожиданий аналитиков. И есть основания полагать, что новый минимум доллара ещё впереди. Каких отметок достигнет курс рубля в ближайшие дни и почему? 21 ноября, 09:17 3854 3854 В конце ноября курс доллара может обновить новый минимум. Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Почему курс рубля стал резко укрепляться

Рублю на этой неделе придаёт сил приближение налогового периода, пик которого придётся на 27 ноября. Кроме того, индекс доллара DXY, который отражает силу американской валюты к корзине основных мировых валют, откатился к 103 процентным минимумам с августа. Фундаментально на стороне рубля фактор высоких ставок и нормативы по продаже валютной выручки для экспортёров. Так объяснил ситуацию на рынке аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов.

— Доллар и евро падают, скорее всего, потому что правительство поддержало инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов для экспортёров за нарушение правил и в том числе за отказ продавать валютную выручку. На этой новости ещё накануне начался сброс долларов и юаней, сегодня в список аутсайдеров добавилось ещё и относительно более устойчивое евро, — рассказал директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода.

Он обратил внимание, что цена на нефть снова возобновила рост от уровня 79 долларов за баррель. Для рубля это тоже позитив. Есть прогноз, что российский ВВП может по итогам 2023 года вырасти на 3%, хотя ранее наиболее оптимистично рост ВВП оценивали только на 2,8%. Такое повышение прогноза, скорее всего, помогло повысить спрос на рубль. Словесные интервенции правительства иногда имеют большее значение для валютного рынка, чем собственно валютные интервенции.

На какие уровни выйдет курс рубля в ближайшие дни

Курс рубля укрепился. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Денис Буйволов считает, что в ближайшие дни нельзя исключать выхода доллара в зону 85–87 рублей, но с началом декабря позиции российской валюты могут немного ухудшиться. Налоговый период останется позади, а впереди месяц, для которого характерны повышенные бюджетные расходы и предпраздничный спрос на импортные товары и валюту под зарубежные поездки. К концу года, по нашим оценкам, пара доллар-рубль может находиться в пределах 89–92.

Андрей Лобода считает, что доллар может упасть до 85 рублей и даже, если не удержится выше этой отметки, до 84. Евро идёт на уровень 95 рублей. Если евро не удерживается на этом уровне, то далее у него будет более сильный потенциал падения, чем у доллара, — даже до 91 рубля.

— Вероятнее всего, в ближайшее время курс доллара может опуститься до 85 рублей за единицу. Насколько долго продлится эта тенденция, сказать сложно. При таком курсе дефицит бюджета будет расти, а экспортёры будут получать выручку меньше ожидаемого. Пока стоит ориентироваться, что до конца года доллар будет находиться в районе 85–90 рублей, — считает частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Дальнейшее укрепление — нарушение психологически важного уровня в 90 рублей за доллар, который и заложен в бюджет. Сильное отклонение от него, скорее всего, спровоцирует вмешательство властей. Они могут ослабить давление на экспортёров или вернуться к покупкам валюты по бюджетному правилу. Не ожидается выхода на уровень ниже 80. Такое мнение высказал аналитик канала "Рынки Деньги Власть" Сергей Раманинов.

— Мы считаем, что курс может скорректироваться ещё ниже — до 85–87 рублей за доллар — в течение ближайшего времени. Кроме того, напомним, что 15 декабря грядёт очередное заседание Банка России, на котором монетарные власти могут продолжить увеличивать ключевую ставку, — рассказал руководитель департамента продаж и клиентской поддержки "Альфа-форекс" Александр Шнейдерман.

В целом большинство аналитиков сходятся во мнении, что максимальных уровней курс рубля достигнет в конце ноября. Далее возможна коррекция. Впрочем, сейчас на рынок влияет очень много факторов, многие из которых непредсказуемы, поэтому возможны корректировки.

Авторы Нина Важдаева