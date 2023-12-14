Онлайн итоговой пресс-конференции Путина 2023: главные вопросы и ответы президента «Прямая линия» с Путиным и «Большая пресс-конференция» 2023 онлайн — life.ru собирает основные тезисы и отчеты по выступлению президента. 14 декабря, 10:05 Онлайн прямой линии с президент России Владимиром Путиным. Обложка © LIFE

14 декабря 2023 в 12:00 по московскому времени года президент России Владимир Путин проводит 19-ю прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы граждан и журналистов. В этот раз прямая линия будет объединена с большой пресс-конференцией под названием "Итоги года с Владимиром Путиным". Организаторы сообщили, что Путину поступило уже более полутора миллионов вопросов от граждан.

Как задать свой вопрос? Есть несколько способов: позвонить по телефону 8-800-200-40-40, отправить СМС на номер 0-40-40, воспользоваться сайтом moskva-putinu.ru, или отправить обращение через Одноклассники и ВК.

— Началась совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным. В зале собрались представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, получившие аккредитацию.

— В начале пресс-конференции Путин назвал свою главную задачу в случае переизбрания в 2024 году: укрепление суверенитета страны.

"Для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно. Её просто не будет в том виде, в котором она существует и существовала тысячу лет. Но укрепление суверенитета — это широкое понятие. Это укрепление суверенитета внешнего — это укрепление обороноспособности, безопасности по внешнему контуру. Укрепление общественного суверенитета — это имеется в виду безусловное обеспечение прав и свобод граждан страны, развитие политической системы, парламентаризма", — перечислил Владимир Путин.

Путин о новой волне мобилизации

— На вопрос о возможности новой волны мобилизации президент заявил: "Зачем? В этом никакой необходимости нет".

— Призванные в рамках частичной мобилизации отлично проявляют себя в зоне СВО, 14 из них получили звания Героев России.

"После (мобилизации. — Прим. Лайфа) началась кампания по привлечению людей на добровольной основе, на контракты. Планировали к концу года набрать 400 с небольшим тысяч, на вчерашний вечер набрано 486 тысяч", — уточнил президент.

Путин о поставках вооружений на Украину от Западных стран

"Дали им сколько — 400 танков — ну дали, всё, что обещали. Но мы уничтожили. 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин ВСУ с начала украинского контрнаступления", — сказал президент про контрнаступление ВСУ.

Современная Украина почти не производит своего оружия, ей всё привозят на халяву, но эта халява когда-то может и закончиться, и, судя по всему, заканчивается помаленьку Владимир Путин Президент РФ

Путин о ходе СВО

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. А они не меняются", — сказал российский лидер, отвечая на вопрос о нынешнем конфликте на Украине.

— На вопрос об оперативной ситуации на левом берегу Днепра в районе Крынки Путин ответил: "ВСУ зашло на этот участок, 1200 метров примерно в длину и 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают, пихают своих людей на истребление. Сами украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец, ведь для того, чтобы подать туда личный состав, используют только лодки, но они же под огнём артиллерии, дронов, других средств поражения"

Авторы Марина Суворова