Президент России Владимир Путин признался, что чувство долга помогает ему справляться со стрессом на фоне сложившейся международной обстановки. Об этом он заявил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин раскрыл, что ему помогает справляться со стрессом. Видео © LIFE

"Стресс и так далее, или что помогает переживать, когда нас атакуют, — чувство долга, без всякого пафоса могу сказать. За многие годы приучил себя, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху", — сказал глава государства.

Путин добавил, что при этом необходимо чётко идти к цели, если ты уверен в собственных действиях. Президент также подчеркнул, что он абсолютно уверен в том, что делает.