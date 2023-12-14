Путин: Люди во многих странах мира считают, что мы всё делаем правильно 14 декабря, 11:07 Фото © LIFE / Павел Баранов

У России во всём мире достаточно много сторонников, которые поддерживают нашу страну как в плане защиты национальных интересов, так и в плане отстаивания традиционных ценностей. Таким мнением поделился президент Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

"Во многих городах Европы и в США очень многие люди считают, что мы делаем всё правильно, не боимся бороться за национальные интересы", — отметил российский лидер.

Если говорить о защите традиционных ценностей, то здесь, по словам Путина, число наших сторонников за рубежом "растёт кратно и в геометрической прогрессии".

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи. Данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.

Авторы Марина Калегина