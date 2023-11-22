Путин объявил 2024 год в России Годом семьи

Отмечается, что данное решение принято для популяризации государственной политики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. Правительство должно к 27 декабря утвердить план мероприятий и образовать организационный комитет.

Ранее Лайф писал, что более 500 тысяч россиян стали участниками конкурса "Это у нас семейное". Как сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, в связи с особым интересом граждан было принято решение продлить приём заявок до 18 декабря.