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21 ноября, 21:04

Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

Путин: Поддержка материнства и детства является одним из главных приоритетов РФ

Обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей, а также поддержка материнства и детства являются одними из главных приоритетов во внутренней политике России. Об этом говорится в телеграмме с приветственным словом главы государства Владимира Путина участникам торжественного концерта в честь Дня матери.

"Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов", — заявил Путин.

Национальный лидер напомнил главным участникам прошедшего в Кремлёвском дворце праздника — многодетным россиянам из регионов нашей страны, что семья является одним из основных социальных институтов. Путин подчеркнул, что именно в ней формируются личность и мировоззрение человека.

Путин призвал россиян не забывать своих корней и опираться на традиции

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Ранее президент РФ сделал заявление по случаю 100 дней до открытия Всемирного фестиваля молодёжи. По его словам, данное общественное мероприятие способствует созданию многополярного мира.

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Kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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