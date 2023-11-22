Путин назвал поддержку материнства и детства приоритетом России

Обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей, а также поддержка материнства и детства являются одними из главных приоритетов во внутренней политике России. Об этом говорится в телеграмме с приветственным словом главы государства Владимира Путина участникам торжественного концерта в честь Дня матери.

"Вопросы поддержки материнства и детства, улучшение демографической ситуации, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей — в числе ключевых стратегических приоритетов", — заявил Путин.

Национальный лидер напомнил главным участникам прошедшего в Кремлёвском дворце праздника — многодетным россиянам из регионов нашей страны, что семья является одним из основных социальных институтов. Путин подчеркнул, что именно в ней формируются личность и мировоззрение человека.