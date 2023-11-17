Регион

Уведомления отключены

17 ноября, 16:24

Путин призвал россиян не забывать своих корней и опираться на традиции

Необходимо не стесняться и брать всё самое лучшее, где бы это ни было, однако никогда нельзя забывать собственных корней. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур. По его словам, в том числе при использовании англицизмов необходимо не уходить в крайности.

"Мы всегда или часто скатываемся в какие-то крайности, нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать всё самое лучшее, что есть, где бы это ни было. <…> При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, [нужно] опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", — сказал глава государства.

Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Путин сообщил, что Россия за 10 лет увеличила расходы на культуру в 20 раз

Также Владимир Путин назвал славянскую культуру неотъемлемой частью европейской и мировой. По его словам, её, как и русский вклад в неё, нельзя отменить.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров