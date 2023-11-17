Путин призвал россиян не забывать своих корней и опираться на традиции

Необходимо не стесняться и брать всё самое лучшее, где бы это ни было, однако никогда нельзя забывать собственных корней. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур. По его словам, в том числе при использовании англицизмов необходимо не уходить в крайности.

"Мы всегда или часто скатываемся в какие-то крайности, нам всегда не хватает прагматичности. Надо не стесняться брать всё самое лучшее, что есть, где бы это ни было. <…> При этом никогда нельзя забывать своих собственных корней, [нужно] опираться на традиции и, вот так прагматично действуя, добиваться максимального результата для себя самих", — сказал глава государства.