Путин назвал русскую и славянскую культуру важной частью мировой цивилизации
Культура славян — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, её нельзя отменить, как и русский вклад в неё. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.
"Славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причём очень яркая, самобытная. И, разумеется, так же как русскую культуру, невозможно её отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями", — сказал российский лидер, отвечая на вопросы участников мероприятия.
Ранее Путин заявил, что между народами должны быть мосты, создание которых — это прямая миссия культуры и спорта. Он добавил, что политики разных стран с головой поглощены постоянной борьбой и амбициями и военные тоже с трудом справляются с этой функцией.
ТАСС / Михаил Метцель