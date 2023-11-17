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17 ноября, 15:50

Путин назвал русскую и славянскую культуру важной частью мировой цивилизации

Культура славян — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, её нельзя отменить, как и русский вклад в неё. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"Славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причём очень яркая, самобытная. И, разумеется, так же как русскую культуру, невозможно её отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями", сказал российский лидер, отвечая на вопросы участников мероприятия.

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Ранее Путин заявил, что между народами должны быть мосты, создание которых — это прямая миссия культуры и спорта. Он добавил, что политики разных стран с головой поглощены постоянной борьбой и амбициями и военные тоже с трудом справляются с этой функцией.

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ТАСС / Михаил Метцель

Юрий Лысенко
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