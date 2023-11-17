Путин назвал русскую и славянскую культуру важной частью мировой цивилизации

Культура славян — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, её нельзя отменить, как и русский вклад в неё. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объединённых культур.

"Славянская культура — неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причём очень яркая, самобытная. И, разумеется, так же как русскую культуру, невозможно её отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями", — сказал российский лидер, отвечая на вопросы участников мероприятия.