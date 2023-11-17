Путин: Военные и политики с трудом наводят мосты, это миссия культуры и спорта 17 ноября, 15:13 LIFE / Павел Баранов

Между народами должны быть мосты, создание которых — это прямая миссия культуры и спорта. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур.

"Только деятели культуры, которые умные, думают о будущем и наводят мосты. Вот это миссия культуры, так же как и миссия спорта", — подчеркнул российский лидер.

Он обратил внимание, что у политиков разных стран постоянная борьба и амбиции, также и военные с трудом справляются с этой функцией. По словам Путина, все, кто сегодня разрушает связи между народами, являются недальновидными людьми, ничего не понимающими в культуре.

Также Путин на форуме заявил, что исказить историю через фальшивки в кино и литературе не получится, пока есть подлинное искусство. Российский лидер подчеркнул, что сегодня у всех есть возможность черпать знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи и музыки.

Авторы Татьяна Миссуми