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17 ноября, 15:06

Путин назвал антикультурной и расистской западную политику отмены России

Политика культурной отмены России, которую продвигает Запад, по своей природе антикультурная и расистская. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на IХ Санкт-Петербургском международном культурном форуме объединённых культур.

"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Политика отмены России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой отменой, как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось", сказал президент Российской Федерации, добавив, что подобная отмена невозможна по определению, ведь в основе русской культуры — подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность.

Кустурица рассказал Лайфу, почему русскую культуру не отменить и чего боятся США

Кустурица рассказал Лайфу, почему русскую культуру не отменить и чего боятся США

Ранее президент Путин заявил, что исказить историю через "фальшивки" в кино и литературе не получится, пока есть подлинное искусство. Российский лидер подчеркнул, что сегодня у всех есть возможность черпать знания о прошлом из книг, кино, театра, живописи и музыки.

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LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
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