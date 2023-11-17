Путин назвал антикультурной и расистской западную политику отмены России

"Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять. Политика отмены России сама по себе, по сути своей, антикультурна, неоколониальна, расистска. Правда в том, что с этой пресловутой отменой, как и с антироссийскими так называемыми санкциями у авторов этих идей, что называется, с самого начала не заладилось", — сказал президент Российской Федерации, добавив, что подобная отмена невозможна по определению, ведь в основе русской культуры — подлинная свобода и милосердие, а также любовь к человеку и духовность.