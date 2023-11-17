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17 ноября, 14:52

Путин: Подлинное искусство мешает исказить историю

Исказить историю через "фальшивки" в кино и литературе не получится, пока есть подлинное искусство. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил президент Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня у всех есть возможность черпать знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи, и музыки.

"Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство — оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей", отметил глава государства.

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Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что попытки отменить российское искусство смехотворны в масштабах его величия. Тем не менее происходит дискриминация российской истории, музыки, балета, театра, литературы, живописи и всех достижений в сфере искусства.

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ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Марина Калегина
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