Путин: Подлинное искусство мешает исказить историю

Исказить историю через "фальшивки" в кино и литературе не получится, пока есть подлинное искусство. Об этом в пятницу, 17 ноября, заявил президент Владимир Путин, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Российский лидер подчеркнул, что сегодня у всех есть возможность черпать знания о прошлом из книг, из кино, театра, живописи, и музыки.

"Тем, кто занимается фальсификацией истории, а таких всегда было достаточно в переломные моменты истории, подлинное искусство — оно мешает этим людям искажать прошлое в угоду нынешним своим идеологическим или, как мы часто видим, и гендерным конструкциям, мешает стравливать людей", — отметил глава государства.