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10 ноября, 09:10

В России учредили ежегодную Эрмитажную премию

Вице-премьер РФ Голикова заявила об учреждении первой Эрмитажной премии

В России впервые учредили Эрмитажную премию, которая будет вручаться ежегодно двум знаковым деятелям культуры — от нашей страны и от всего мира. Такое заявление сделала зампредседателя правительства Татьяна Голикова на пресс-конференции, которая проводится в честь IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур.

"Отличительной особенностью нашего форума является учреждение вместе с организационным комитетом и Государственным Эрмитажем <…> первой Эрмитажной премии, которая теперь будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира — от России и из-за рубежа", — указала вице-премьер.

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А ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин объявил благодарность певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину. Артистов поощрили за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

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ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Дарья Нарыкова
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