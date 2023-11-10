В России учредили ежегодную Эрмитажную премию

В России впервые учредили Эрмитажную премию, которая будет вручаться ежегодно двум знаковым деятелям культуры — от нашей страны и от всего мира. Такое заявление сделала зампредседателя правительства Татьяна Голикова на пресс-конференции, которая проводится в честь IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединённых культур.

"Отличительной особенностью нашего форума является учреждение вместе с организационным комитетом и Государственным Эрмитажем <…> первой Эрмитажной премии, которая теперь будет вручаться ежегодно двум ведущим знаковым деятелям культуры мира — от России и из-за рубежа", — указала вице-премьер.