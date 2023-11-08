Путин объявил благодарность певцам Газманову, Рыбину и Сенчуковой
Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Кроме того, глава государства отметил достижения саксофонистки Вероники Кожухаровой, скульптора Андрея Коробцова и актрисы Аглаи Шиловской.
А ранее президент России Владимир Путин вручил орден Почёта народному артисту Николаю Баскову. Певец получил награду за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".