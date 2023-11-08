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8 ноября, 16:35

Путин объявил благодарность певцам Газманову, Рыбину и Сенчуковой

<p>Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Певцы Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства певцам Родиону Газманову, Наталье Сенчуковой и Виктору Рыбину. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, глава государства отметил достижения саксофонистки Вероники Кожухаровой, скульптора Андрея Коробцова и актрисы Аглаи Шиловской.

Путин наградил Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие культуры и искусства

Путин наградил Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие культуры и искусства

А ранее президент России Владимир Путин вручил орден Почёта народному артисту Николаю Баскову. Певец получил награду за "заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Дарья Нарыкова
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