Путин наградил Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие культуры и искусства

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта актёра, режиссёра театра и кино, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почёта Хабенского Константина Юрьевича", — говорится в тексте.

Хабенский — выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Долго проработал на сцене московского "Сатирикона", после чего перешёл в труппу Академического театра имени Ленсовета. В 2002 году стал артистом МХТ им. А.П. Чехова, а в 2021 году занял должность худрука.