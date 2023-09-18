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18 сентября, 16:52

Путин наградил Хабенского орденом Почёта за вклад в развитие культуры и искусства

Путин наградил худрука МХТ имени Чехова Хабенского орденом Почёта

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Почёта актёра, режиссёра театра и кино, художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почёта Хабенского Константина Юрьевича", — говорится в тексте.

Хабенский — выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Долго проработал на сцене московского "Сатирикона", после чего перешёл в труппу Академического театра имени Ленсовета. В 2002 году стал артистом МХТ им. А.П. Чехова, а в 2021 году занял должность худрука.

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ТАСС / Артём Геодакян

Татьяна Миссуми
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