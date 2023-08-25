Актёр "Каменской" Сергей Никоненко награждён орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста РСФСР, актёра и режиссёра Сергея Никоненко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Никоненко Сергея Петровича — артиста, режиссёра, члена Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов РФ", — говорится в документе.

Никоненко получил звание народного артиста РСФСР в 1991 году. В карьере 82-летнего актёра были роли в кинокартинах "Война и мир", "Спокойный день в конце войны", "Мастер и Маргарита", "Пассажирка" и сериале "Каменская". А в качестве режиссёра он работал над фильмами "Трын-трава", "Птицы над городом", "Целуются зори", "Корабль пришельцев" и прочими.