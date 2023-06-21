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21 июня, 10:26

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы", — говорится в документе.

Сегодня Собянину исполняется 65 лет. Ранее мэр Москвы рассказал, что помогло ему сохранить силы в течение последних трёх лет, которые были богаты на трудности — пандемия, санкции, СВО.

Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен

Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен

Кстати, на грядущих выборах мэра столицы, которые состоятся 10 сентября, Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России". Сергей Семёнович занимает этот пост с 2010 года и уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах.

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ТАСС / Пресс-служба мэра Москвы

Александра Вишнякова
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