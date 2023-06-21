Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении мэра Москвы Сергея Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

"За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы", — говорится в документе.

Сегодня Собянину исполняется 65 лет. Ранее мэр Москвы рассказал, что помогло ему сохранить силы в течение последних трёх лет, которые были богаты на трудности — пандемия, санкции, СВО.