Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен
Мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ рассказал корреспонденту Лайфа, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен.
— Какой результат на выборах мэра Москвы для вас был бы лично удовлетворителен?
— Тот результат, когда москвичи будут довольны итогами, — ответил градоначальник.
— Работы, а не процентами? — уточнил корреспондент Лайфа, на что Собянин ответил утвердительно.
Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен. Видео © LIFE
На грядущих выборах мэра столицы, которые состоятся 10 сентября, Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России". Напомним, что Сергей Семёнович занимает этот пост с 2010 года и уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах.