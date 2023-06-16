Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен

Мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ рассказал корреспонденту Лайфа, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен.

— Какой результат на выборах мэра Москвы для вас был бы лично удовлетворителен?

— Тот результат, когда москвичи будут довольны итогами, — ответил градоначальник.

— Работы, а не процентами? — уточнил корреспондент Лайфа, на что Собянин ответил утвердительно.