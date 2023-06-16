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16 июня, 11:26

Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен

Мэр Москвы Сергей Собянин в кулуарах ПМЭФ рассказал корреспонденту Лайфа, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен.

— Какой результат на выборах мэра Москвы для вас был бы лично удовлетворителен?

— Тот результат, когда москвичи будут довольны итогами, — ответил градоначальник.

— Работы, а не процентами? — уточнил корреспондент Лайфа, на что Собянин ответил утвердительно.

Собянин рассказал Лайфу, каким результатом на выборах Москвы был бы доволен. Видео © LIFE

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На грядущих выборах мэра столицы, которые состоятся 10 сентября, Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России". Напомним, что Сергей Семёнович занимает этот пост с 2010 года и уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах.

Александра Вишнякова
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