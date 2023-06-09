Собянин станет кандидатом в мэры Москвы от "Единой России"

Сергей Собянин в этом году будет участвовать в выборах мэра Москвы как кандидат от "Единой России". Об этом сообщил секретарь Генерального совета партии, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, выступая на партийной конференции столичного отделения ЕР.

Турчак призвал московских единороссов поддержать мэра, напомнив, что под руководством Собянина российская столица стала одним из самых комфортных городов мира.

"Сергей Собянин трижды возглавлял партийный список Москвы на выборах в Госдуму. И трижды под его руководством "Единая Россия" одерживала убедительную победу. Под его руководством Москва стала одним из самых умных и комфортных городов мира. Лидером социально-экономического развития страны, на которого ориентируются все без исключения регионы", — отметил Андрей Турчак.

Он также добавил, что Москва одной из первых включилась в работу по сбору и отправке гуманитарной помощи в зону спецоперации, а Собянин "задал единый по всей стране стандарт работы с бойцами, ветеранами и членами их семей".