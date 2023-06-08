Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы
Президент России Владимир Путин поддержит Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер доволен тем, как работает столичный градоначальник.
"Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна", — сказал представитель Кремля.
Напомним, что на днях Московская городская дума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября этого года, в единый день голосования. Согласно законам, избирательная кампания начинается сразу после публикации этого постановления Мосгордумы. Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от "Единой России".
ТАСС / POOL / Гавриил Григоров