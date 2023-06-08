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8 июня, 10:33

Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин поддержит Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер доволен тем, как работает столичный градоначальник.

"Президент весьма и весьма высоко оценивает результаты работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы. Конечно, поддержка президента здесь очевидна", — сказал представитель Кремля.

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Напомним, что на днях Московская городская дума назначила выборы мэра столицы на 10 сентября этого года, в единый день голосования. Согласно законам, избирательная кампания начинается сразу после публикации этого постановления Мосгордумы. Сергей Собянин будет выдвигаться на предстоящие выборы от "Единой России".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Марина Калегина
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  • Сергей Собянин
  • Единый день голосования (ЕДГ)
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