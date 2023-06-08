Песков заявил об очевидной поддержке Путиным кандидатуры Собянина на выборах мэра Москвы

Президент России Владимир Путин поддержит Сергея Собянина на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер доволен тем, как работает столичный градоначальник.