Собянин пообещал не запрещать электросамокаты в Москве

В Москве не будут запрещать электросамокаты, пообещал мэр города Сергей Собянин. По его словам, для регулирования движения самокатов могут привлечь искусственный интеллект, который будет снижать скорость на определённых улицах.

Напомним, с 1 марта в России владельцы электросамокатов, гироскутеров и моноколёс должны следовать правилам дорожного движения. Так, их максимальная скорость составляет не более 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов. Также на данных средствах можно передвигаться по правому краю дороги, а в случае езды по тротуару пешеход имеет преимущество.