Собянин пообещал не запрещать электросамокаты в Москве
В Москве не будут запрещать электросамокаты, пообещал мэр города Сергей Собянин. По его словам, для регулирования движения самокатов могут привлечь искусственный интеллект, который будет снижать скорость на определённых улицах.
"Будем бороться, но не запрещать", — сказал градоначальник, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, с 1 марта в России владельцы электросамокатов, гироскутеров и моноколёс должны следовать правилам дорожного движения. Так, их максимальная скорость составляет не более 25 километров в час, а масса — до 35 килограммов. Также на данных средствах можно передвигаться по правому краю дороги, а в случае езды по тротуару пешеход имеет преимущество.
ТАСС / Александр Рюмин