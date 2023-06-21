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21 июня, 10:00

Мэр Москвы рассказал, как ему удаётся справляться с невзгодами последних трёх лет

Собянин: Доверие москвичей и результаты моей работы придают мне сил

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, откуда берёт силы в наше сложное время. Интервью градоначальник дал главному редактору kp.ru, их беседа состоялась на ПМЭФ.

Собянин рассказал о том, что помогло ему сохранить силы в течение последних трёх лет, которые были богаты на потрясения и трудности — пандемия, санкции, СВО. По словам политика, сил ему придаёт доверие москвичей и достижение реальных результатов в работе.

Помимо этого, действующий глава столицы рассказал и о решении вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра, выборы которого пройдут 10 сентября. Собянин сообщил, что считает свой выбор одновременно и непростым, и очень ответственным.

"Для меня это было непростое и очень ответственное решение. Мы переживаем сложный период истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", признался Сергей Семёнович.

Собянин подтвердил, что более половины уехавших ранее москвичей уже вернулись

Собянин подтвердил, что более половины уехавших ранее москвичей уже вернулись

А вчера Сергей Собянин вместе с президентом РФ Владимиром Путиным дали старт движению первых речных электросудов на Москве-реке. Это крупный проект, в результате которого город получит современные речные электросуда и причалы, созданные на основе новейшего российского оборудования и высоких технологий.

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ТАСС / Егор Алеев

Юрий Лысенко
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