Мэр Москвы рассказал, как ему удаётся справляться с невзгодами последних трёх лет
Собянин: Доверие москвичей и результаты моей работы придают мне сил
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, откуда берёт силы в наше сложное время. Интервью градоначальник дал главному редактору kp.ru, их беседа состоялась на ПМЭФ.
Собянин рассказал о том, что помогло ему сохранить силы в течение последних трёх лет, которые были богаты на потрясения и трудности — пандемия, санкции, СВО. По словам политика, сил ему придаёт доверие москвичей и достижение реальных результатов в работе.
Помимо этого, действующий глава столицы рассказал и о решении вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра, выборы которого пройдут 10 сентября. Собянин сообщил, что считает свой выбор одновременно и непростым, и очень ответственным.
"Для меня это было непростое и очень ответственное решение. Мы переживаем сложный период истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", — признался Сергей Семёнович.
А вчера Сергей Собянин вместе с президентом РФ Владимиром Путиным дали старт движению первых речных электросудов на Москве-реке. Это крупный проект, в результате которого город получит современные речные электросуда и причалы, созданные на основе новейшего российского оборудования и высоких технологий.
ТАСС / Егор Алеев