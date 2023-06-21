Мэр Москвы рассказал, как ему удаётся справляться с невзгодами последних трёх лет

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, откуда берёт силы в наше сложное время. Интервью градоначальник дал главному редактору kp.ru, их беседа состоялась на ПМЭФ.

Собянин рассказал о том, что помогло ему сохранить силы в течение последних трёх лет, которые были богаты на потрясения и трудности — пандемия, санкции, СВО. По словам политика, сил ему придаёт доверие москвичей и достижение реальных результатов в работе.

Помимо этого, действующий глава столицы рассказал и о решении вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра, выборы которого пройдут 10 сентября. Собянин сообщил, что считает свой выбор одновременно и непростым, и очень ответственным.

"Для меня это было непростое и очень ответственное решение. Мы переживаем сложный период истории. И нужно весь опыт, знания, все силы направить на то, чтобы достойно преодолеть трудности и выйти победителями", — признался Сергей Семёнович.