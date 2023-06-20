"Гудит как настоящий": Путин и Собянин отправили электротрамвайчик "Яуза" в первый маршрут по Москве-реке

Президент Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным дали старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Первое судно, погудев, отправилось около 17 часов с причала "Киевский вокзал". Всего кораблей девять, а к 2024 году обещают запустить 21 речной трамвайчик. У "Яузы", "Синички","Фильки" и "Сетуни" — такие имена выбрали москвичи для электросудов на портале "Активный гражданин" — будет два маршрута: "Фили – Киевская" и "Автозаводский мост – Печатники".

Московский электрический речной трамвай станет первым в мире электросудном, которое будет перевозить пассажиров круглый год по регулярным маршрутам. Повышенным спросом такой транспорт будет пользоваться у жителей прибрежных районов: это позволит сократить для них время в пути. К примеру, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мневники" на автобусе займёт 65 минут, а на новом водном трамвае это время сократится в пять раз. В каждом трамвае будет по 42 удобных посадочных места, среди них и места для людей с ограниченными возможностями. В салоне установят информационные экраны, USB-зарядки, Wi-Fi, места для самокатов и велосипедов и столики для работы за ноутбуком. Каждый трамвайчик рассчитан на мощный поток пассажиров — до 16 тысяч пассажиров в день.